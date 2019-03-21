Стэнли Кларк выступит в России

© Московский международный дом музыки

В апреле два концерта в России даст пионер джаз-фьюжна, четырехкратный обладатель премии «Грэмми», бас-гитарист Стэнли Кларк.

17 апреля концерт состоится в Московском международном доме музыки, 18 апреля — в театре «Мюзик-Холл» в Петербурге,

«Мы везем московской и петербургской аудитории наш музыкальный микс, на который оказали влияние так много стилей со всего мира: джаз, рок, африканский и индийские мотивы, фанк — вот только некоторые из них», — цитирует Стэнли Кларка ТАСС.

Прошлым летом он выпустил новый альбом «The Message». «Это европейский альбом, большая часть музыки для него создавалась в Европе, — рассказал музыкант. — Нам удалось добиться настоящего "братства" при его создании. Это очень важно, потому что иногда путешествия и шоу мешают сфокусироваться на записи».

За более чем 45-летнюю карьеру Стэнли Кларк сотрудничал с Аретой Франклин, Стиви Уандером, Куинси Джонсом, Артом Блэйки, Полом Маккартни, Китом Ричардсом, группой The Police, Херби Хэнкоком, Майклом Джексоном и другими известными музыкантами.

Сейчас он выступает с собственной группой The Stanley Clarke Band, в которой играют клавишники Бека Гочиашвили, Кэмерон Грейвс, барабанщик Майкл Митчелл, в также — в качестве приглашенных исполнителей — битбоксер Даг Е. Фреш, трубач Марк Айшем и саксофонист Дуг Уэбб.





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