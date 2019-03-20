Экскурсия «Архитектура власти» пройдет в Москве

23 марта автор проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов проведет экскурсию «Архитектура власти». Она пройдет в рамках Фестиваля большого стиля и будет посвящена зданиям, построенным в Москве НКВД-КГБ.

Экскурсия начнется в 16:30 у памятника Надежде Крупской (Сретенский бульвар, метро «Тургеневская» или «Сретенский бульвар») и закончится полтора часа спустя на Лубянской площади.

Посетители увидят особняк для сотрудников ОГПУ в Милютинском переулке, дом НКВД в Фуркасовском переулке, дом спортивного общества «Динамо», штаб-квартиру КГБ на Лубянке и узнают об особенностях советского ар-деко и ключевых архитекторах, строивших для власти.

Айрат Багаутдинов: «Если в Европе и США стиль ар-деко был связан с роскошью и богатством, в СССР это был разговор о власти. В нашей стране материальные ценности принадлежали конкретной прослойке людей, и они желали подчеркнуть свое особое положение. Ар-деко идеально подходил для этих нужд, но при этом его нужно было приспособить под советскую идеологию, чем и приходилось заниматься архитекторам».





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