Фестиваль-лаборатория «Убежище» открыл прием заявок

До 15 апреля идет прием заявок на участие во втором фестивале-лаборатории «Убежище / Suoja / Shelter», который пройдет с 7 по 9 июня в бывшем бомбоубежище в центре Хельсинки.

Темы фестиваля – «Космополитика, товарищество и общественность», куратор — Корина Л. Апостол (США-Румыния). В этом году фестиваль сфокусируется на острых проблемах нашего времени в концептуальных рамках эко-феминизма, квир-экологии, философии окружающей среды и экологической резистентности.

Опираясь на концепцию космополитики Изабель Стенгерс, в которой различные истории, перспективы и практики соединяются, чтобы заложить основу для новых стратегий и радикальных возможностей, фестиваль будет действовать как временная платформа для различных подходов к экологическому кризису и его экономическим, социальным и культурным последствиям и аффектам.

Фестиваль приглашает художников, активистов, педагогов, музыкантов и других деятелей культуры из Скандинавии, Прибалтики, Восточной Европы и России представить проекты, затрагивающие темы «глубинной» экологии, климатической резистентности, философии окружающей среды, экофеминизма и социально-вовлеченных практик.

Заявку можно подать на сайте фестиваля. Проекты могут быть исполнены в форме инсталляций, дискуссий, интерактивных перформансов, музыки и звука, кинопоказов, художественных исследований или других творческих форматов и должны отражать темы фестиваля «Убежище / Suoja / Shelter» в 2019 году.

«Мы поощряем предложения, которые творчески и интерсекционально работают с проблемами климатической миграции, джентрификации и ужесточения границ; с формами квир-экологического активизма и коалиций, выступающих против гетеронормативных программ и, среди прочего, противодействующих перемещению, насилию, и продовольственной несправедливости; с картографированием экологии образования с точки зрения новейших теорий и практик, предлагающих деколонизацию знаний, а также земли, воздуха и воды», — сообщают организаторы.

Площадкой фестиваля станет Пространство свободных искусств, которое располагается в бывшем бомбоубежище парка Катри Вала Пуисто в районе Хельсинки Сёрняйнен.

Фестиваль проводится при поддержке Университета искусств Хельсинки (UNIARTS) при поддержке Финского фонда культуры (SKR) и Центра содействия искусству Финляндии (TAIKE)

P.S. Участникам фестиваля выплачивается небольшой гонорар, выделяются средства на реалиазцию проекта и оплачивается один день проживания в Хельсинки. Организаторы также помогут с получением грантов на покрытие путевых расходов, предоставят материалы для прессы и обеспечат PR-поддержку.





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