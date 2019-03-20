Союз композиторов готовит программу к 90-летию Эдисона Денисова

2 и 4 апреля Союз композиторов России организует в Москве научную конференцию, концерт и творческую лабораторию для молодых музыкантов, приуроченные к 90-летию со дня рождения композитора Эдисона Денисова (1929-1996).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов.

Научная конференция «Эдисон Денисов: Россия и Франция» состоится 2 апреля в Научно-творческом центре электроакустической музыки Московской консерватории.

В тот же день После нее Московский ансамбль современной музыки исполнит исполнит камерные сочинения Эдисона Денисова, в том числе Сонату для саксофона и фортепиано, «Пение птиц», «DSCH», «Два дуэта» для бас-кларнета и виолончели, а также музыку к мультфильмам.

4 апреля будет работать исполнительская лаборатория: под руководством солистов ансамбля «Студия новой музыки» молодые музыканты из Российской академии музыки имени Гнесиных узнают об особенностях исполнения вокальных и камерно-инструментальных партитур Эдисона Денисова. Практические занятия предварит лекция о творчестве композитора, подготовленная музыковедом Екатериной Купровской.

«Научная конференция осветит новые аналитические аспекты, обзорная лекция даст основные ключи к пониманию его художественного мира, в лаборатории для молодых исполнителей солисты "Студии новой музыки" поделятся опытом интерпретации с молодыми коллегами, а программа концерта будет включать целую палитру камерных сочинений Денисова, от наиболее известных партитур до новейших транскрипций», — пояснила генеральный директор Союза композиторов Карина Абрамян.





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