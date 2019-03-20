Объявлена программа «Открытого лектория» Новой Голландии

© Катя Никитина / Новая Голландия

2 апреля на острове Новая Голландия в Петербурге открывается третий сезон образовательного проекта «Открытый лекторий».

Как сообщает сайт Новой Голландии, в этом году в «Открытом лектории» представлены десять направлений:

Лекторий Музея современного искусства «Гараж»

«Искусство настоящего. Актуальные художественные стратегии и практики»

Лекторий Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге

Куратор: Маргарита Кулева, старший преподаватель департамента социологии и руководитель отделения дизайна и современного искусства НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Лекторий Европейского университета в Санкт-Петербурге

Куратор: Лиза Должанская, менеджер по коммуникациям Европейского университета в Санкт-Петербурге

Лекторий Университета ИТМО

Куратор: Дмитрий Мальков, директор Центра научной коммуникации Университета ИТМО

Киноклуб журнала «Сеанс»

Куратор: Василий Степанов, кинокритик, шеф-редактор журнала «Сеанс»

Лекторий архитектурного журнала «Проект Балтия»

Куратор: Владимир Фролов, архитектурный критик, главный редактор журнала «Проект Балтия»

Лекторий дизайн-департамента Новой Голландии

Кураторы: Иван Герц, Юрий Кузнецов, Валентина Щапова

Лекторий по философии

Куратор: Алексей Артамонов, кинокритик, редактор сайта syg.ma

Лекторий по теориям и практикам перформанса

Кураторы: Марина Исраилова, независимая исследовательница, куратор; Анна Козонина, исследовательница, критик современного танца

Лекторий по современному театру

Кураторы: Мария Бейлина и Антон Флеров, кураторы «Института театра», образовательного проекта

фестиваля «Золотая маска»

Лекции продлятся до октября, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации. На сайте Новой Голландии уже доступно расписание на апрель и открыта регистрация на апрельские лекции.





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