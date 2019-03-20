Объявлена программа «Открытого лектория» Новой Голландии© Катя Никитина / Новая Голландия
2 апреля на острове Новая Голландия в Петербурге открывается третий сезон образовательного проекта «Открытый лекторий».
Как сообщает сайт Новой Голландии, в этом году в «Открытом лектории» представлены десять направлений:
Лекторий Музея современного искусства «Гараж»
«Искусство настоящего. Актуальные художественные стратегии и практики»
Лекторий Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге
Куратор: Маргарита Кулева, старший преподаватель департамента социологии и руководитель отделения дизайна и современного искусства НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Лекторий Европейского университета в Санкт-Петербурге
Куратор: Лиза Должанская, менеджер по коммуникациям Европейского университета в Санкт-Петербурге
Лекторий Университета ИТМО
Куратор: Дмитрий Мальков, директор Центра научной коммуникации Университета ИТМО
Киноклуб журнала «Сеанс»
Куратор: Василий Степанов, кинокритик, шеф-редактор журнала «Сеанс»
Лекторий архитектурного журнала «Проект Балтия»
Куратор: Владимир Фролов, архитектурный критик, главный редактор журнала «Проект Балтия»
Лекторий дизайн-департамента Новой Голландии
Кураторы: Иван Герц, Юрий Кузнецов, Валентина Щапова
Лекторий по философии
Куратор: Алексей Артамонов, кинокритик, редактор сайта syg.ma
Лекторий по теориям и практикам перформанса
Кураторы: Марина Исраилова, независимая исследовательница, куратор; Анна Козонина, исследовательница, критик современного танца
Лекторий по современному театру
Кураторы: Мария Бейлина и Антон Флеров, кураторы «Института театра», образовательного проекта
фестиваля «Золотая маска»
Лекции продлятся до октября, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации. На сайте Новой Голландии уже доступно расписание на апрель и открыта регистрация на апрельские лекции.
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