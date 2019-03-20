Объявлен набор на «Композиторские курсы» центра reMusik.org

Союз композиторов России выделяет три стипендии на участие в образовательном проекте «Композиторские курсы», который Центр современной музыки reMusik.org впервые проведет в мае 2019 года на VI Санкт-Петербургском международном фестивале новой музыки.

Завяки принимаются до 28 марта на сайте reMusik.org. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов, к участию приглашаются как члены cоюза, так и студенты и выпускники консерваторий и вузов России. Соискатели обязаны представить на конкурс две-три партитуры, записи одной-двух пьес, а также свою биографию. Кроме того, им необходимо выбрать инструментальные составы для партитур и участия в воркшопе сессии.

«Композиторские курсы» пройдут с 17 по 26 мая. Куратор — композитор Александр Хубеев (Россия), в качестве профессоров курсов приглашены Оскар Бьянки (Швейцария), Рафаэль Сендо (Франция) и Владимир Тарнопольский (Россия).

Для участия в курсах жюри выберет 25 композиторов. В течение десяти дней семь ансамблей из разных стран будут принимать участие в воркшопах со студентами, а также в исполнении их сочинений в рамках программы фестиваля. Приглашенные профессора-композиторы проведут индивидуальные занятия с каждым студентом и коллективные лекции. Образовательная часть также включает в себя творческие встречи с другими гостями фестиваля и открытые презентации студентов-участников.

Наиболее одаренным участникам курсов будет предложено включение их музыки в программу фестиваля reMusik.org-2020 и публикация их партитур издательством reMusik.org.





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