Книжный фестиваль для подростков состоится в Москве

Книжный фестиваль для подростков состоится в МосквеЭскиз к зину Ромы Либерова о Николае Гумилеве© Фонд поддержки и сохранения культуры «Улисс»
23, 24 и 30 марта в Библиотеке №180 и Музее-библиотеке Н.Ф. Федорова в Москве пройдет книжный фестиваль для подростков «Изобретение чтения». Вход на фестиваль свободный.
Фестиваль откроет филолог, публикатор Николая Федорова Анастасия Гачева, Вместе с ней участникам фестиваля предстоит творчески прочесть, «раскрутив» их в ширь и глубь, несколько научно-фантастических эпизодов федоровской «Философии общего дела» (23 марта в 13:00).
Лаборатория поэта, музыканта и энтузиаста «образовательного экстрима» Максима Чередниченко «ПОРОХНЁМ от души!» научит подростков владеть формой популярных в сети иронических «стихов-порохов», они же — «порошки» (23 марта в 15:00).
Участики мастерской-погружении библиографа Библиотеки №180 Анны Горской будут медленно читать и разбирать детские рассказы Андрея Платонова и нарисуют манифест читателей-ныряльщиков за старыми-новыми книгами (24 марта в 13:00).
Кинематографист, автор проектов «От руки» и «От автора» Рома Либеров расскажет подросткам о своем творческом кредо: придумывать изобразительный язык, который отвечал бы словесным открытиям его героев, был бы, насколько это возможно, конгениален произведенным ими на свет новым литературным вещам (24 марта в 15:00).
Занятие «Стихи на ощупь» проведет соавтор художественного и образовательного проекта «Супрематикус» Татьяна Зайцева. Его участики попробуют соединить звук, фактуру и цвет, сочинив, нарисовав, вырезав и склеив произведение на стыке поэзии и живописи в духе осязаемых, «материальных» стихов русских поэтов и художников-будетлян начала XX века — Крученых и Ларионова, Чекрыгина и Маяковского (30 марта в 14:00).
Завершит фестиваль встреча с театральным актером и режиссером Алексеем Знаменским, который покажет жестовые версии своих любимых стихов и научит всех желающих азам такого перевода (30 марта в 16:00).
Кроме того, всё время работы фестиваля в Библиотеке № 180 можно будет увидеть плакаты с комиксами, мангой и стрипами, прошедшими конкурсный отбор Международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия-2018».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
Вчера
18:20Книжный фестиваль для подростков состоится в Москве
17:03В Москву на гастроли едет «театр post»
16:11Фестиваль «Боль-2019» объявил британскую программу
14:28SOUND UP откроет новый сезон музыкой Эдуарда Артемьева
13:51Николай Смирнов прочитает лекцию на выставке Евгения Стрелкова
13:09В Мариинке начался фестиваль «Римский-Корсаков — 175»
12:24Встреча с Ириной Щербаковой пройдет в «Мемориале»
11:56Объявлены победители Суздальского фестиваля
15 марта 2019
18:38Умер Оквуи ЭнвезорВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить