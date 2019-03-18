Книжный фестиваль для подростков состоится в Москве

Эскиз к зину Ромы Либерова о Николае Гумилеве © Фонд поддержки и сохранения культуры «Улисс»

23, 24 и 30 марта в Библиотеке №180 и Музее-библиотеке Н.Ф. Федорова в Москве пройдет книжный фестиваль для подростков «Изобретение чтения». Вход на фестиваль свободный.

Фестиваль откроет филолог, публикатор Николая Федорова Анастасия Гачева, Вместе с ней участникам фестиваля предстоит творчески прочесть, «раскрутив» их в ширь и глубь, несколько научно-фантастических эпизодов федоровской «Философии общего дела» (23 марта в 13:00).

Лаборатория поэта, музыканта и энтузиаста «образовательного экстрима» Максима Чередниченко «ПОРОХНЁМ от души!» научит подростков владеть формой популярных в сети иронических «стихов-порохов», они же — «порошки» (23 марта в 15:00).

Участики мастерской-погружении библиографа Библиотеки №180 Анны Горской будут медленно читать и разбирать детские рассказы Андрея Платонова и нарисуют манифест читателей-ныряльщиков за старыми-новыми книгами (24 марта в 13:00).

Кинематографист, автор проектов «От руки» и «От автора» Рома Либеров расскажет подросткам о своем творческом кредо: придумывать изобразительный язык, который отвечал бы словесным открытиям его героев, был бы, насколько это возможно, конгениален произведенным ими на свет новым литературным вещам (24 марта в 15:00).

Занятие «Стихи на ощупь» проведет соавтор художественного и образовательного проекта «Супрематикус» Татьяна Зайцева. Его участики попробуют соединить звук, фактуру и цвет, сочинив, нарисовав, вырезав и склеив произведение на стыке поэзии и живописи в духе осязаемых, «материальных» стихов русских поэтов и художников-будетлян начала XX века — Крученых и Ларионова, Чекрыгина и Маяковского (30 марта в 14:00).

Завершит фестиваль встреча с театральным актером и режиссером Алексеем Знаменским, который покажет жестовые версии своих любимых стихов и научит всех желающих азам такого перевода (30 марта в 16:00).

Кроме того, всё время работы фестиваля в Библиотеке № 180 можно будет увидеть плакаты с комиксами, мангой и стрипами, прошедшими конкурсный отбор Международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия-2018».





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