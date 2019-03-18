SOUND UP откроет новый сезон музыкой Эдуарда Артемьева

SOUND UP откроет новый сезон музыкой Эдуарда АртемьеваКадр из фильма «Солярис»© «Мосфильм»
18 апреля в Московском концертном зале «Зарядье» состоится первый концерт нового сезона фестиваля новой музыки SOUND UP. В программе концерта музыка Эдуарда Артемьева.
Об этом сообщает сайт фестиваля SOUND UP.
«Благодаря многолетней работе композитора в кино и сотрудничеству с ярчайшими российскими режиссерами (Андрей Тарковский, Андрон Кончаловский, Никита Михалков и другие), его музыка востребована, знаменита и любима. Являясь частью золотого фонда советского кино, она прочно вошла в культурный обиход и до сих пор на слуху», — отмечают организаторы концерта.
«В композиторе Эдуарде Артемьеве странным образом сошлись несочетаемые типажи. Он одновременно и преданный традиционалист, бережно хранящий приверженность ясным эмоциональным мелодиям и ярким тембральным краскам импрессионизма, и жадно интересующийся инновациями мыслитель-аналитик, выдумывающий философские концепции и просчитывающий инженерные решения для работы с гармониями и созвучиями».
«В его известнейших сочинениях для кино полно раскрываются обе стороны уникального таланта композитора, они прозвучат на SOUND UP в исполнении главных интерпретаторов его музыки, Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством дирижера Сергея Скрипки, а также вокального ансамбля нового поколения Intrada».
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