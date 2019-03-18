Николай Смирнов прочитает лекцию на выставке Евгения Стрелкова© Галерея «На Шаболовке»
21 марта в рамках выставки Евгения Стрелкова «Лоции» в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» состоится лекция Николая Смирнова «Географические деривативы».
Начало в 19:30, вход по билету на выставку, желательна предварительная онлайн-регистрация.
На лекции географа и художника, куратора проектов «Метагеография» Николая Смирнова речь пойдет об особых географических образах.
«В своих наиболее мощных проявлениях, географических гипервериях или hyperstitions, эти образы способны вызывать изменения в территориальных структурах, массовые миграции, — говорится в сообщении на сайте галереи. — В России действие этих образов исторически тесно связано с духовным максимализмом. Например, авангард старообрядческой колонизации Сибири был связан с поисками "земли обетованной"».
Выставка художника, дизайнера, режиссера анимации, музейного проектировщика и поэта Евгения Стрелкова «Лоции» проходит в галерее «На Шаболовке» до 14 апреля. На ней представлены книги художника, ленд-арт и медиа-арт проекты.
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