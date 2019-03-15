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Умер Оквуи Энвезор

News_detailed_picture© Haus der Kunst

Сегодня, 15 марта, в возрасте 55 лет умер нигерийский куратор, художественный критик, историк искусства, писатель и поэт Оквуи Энвезор.

Об этом сообщает ARTNews

Оквуи Энвезор родился в 1963 году в городе Калабаре на юге Нигерии, в 18 лет переехал в США, окончил Городской университет Нью-Джерси со степенью бакалавра искусств в области политологии, публиковал стихи и критические тексты, в 1990-х начал регулярно курировать выставки.

В качестве куратора провел множество выставок в крупнейших музеях мира, в том числе выставку африканской фотографии «In/Sight: African Photographers, 1940 to the Present» в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке (1996).

Оквуи Энвезор был куратором II Йоханнесбургской биеннале (1996–1997), выставки documenta 11 (1998–2002), биеннале современного искусства в Севилье (2006), VII Биеннале в Кванджу (2007–2008), Триеннале современного искусства в Париже (2012) и 56-й Венецианской биеннале современного искусства (2015).

Кроме того, Оквуи Энвезор занимал должности декана по научной работе и старшего вице-президента Института искусств Сан-Франциско, куратора Международного центра фотографии в Нью-Йорке, преподавал в университетах Питсбурга, Нью-Йорка, Чикаго и Умео, в 2011–2018 годах возглавлял Дом искусств в Мюнхене.

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