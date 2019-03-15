Патриарх Кирилл просит передать РПЦ Спасо-Андроников монастырь

Росимущество рассматривает просьбу патриарха Московского и всея Руси Кирилла о передаче Русской Православной Церкви комплекса Спасо-Андроникова монастыря в Москве.

В РПЦ подтвердили «Интерфаксу» факт отправки письма. В нем, в частности, говорится о передаче в собственность Церкви объектов культурного наследия федерального значения: трапезной палаты XVI века, братского корпуса и настоятельских палат XVII века, церкви Михаила Архангела XVII века и Спасского собора XV века — древнейшего из сохранившихся московских храмов.

Как сообщает РБК, Росимущество получило письмо патриарха 4 февраля, а 15 февраля направило ему ответ о принятии темы в работу, и об «организации мероприятий, предусмотренных законом о реституции».

Росимущество направило запросы в Министерства культуры РФ (в его подчинении находится расположенный в монастыре Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, ЦМиАР), сам ЦМиАР и госархивы, которые должны подтвердить соответствие объектов установленным законом критериям передачи. Управлению Росимущества в Москве поручено провести внеплановую проверку музейного комплекса.

По словам директора ЦМиАР Михаила Миндлина, он уже отправил ответ в Росимущество.

«Мы против передачи всего комплекса монастыря Церкви. Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу», — сказал Миндлин, отметив, что ЦМиАР готов к сотрудничеству с РПЦ: музей может передать Церкви Спасский собор, бывшее здание администрации и братский корпус.





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