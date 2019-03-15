Петр Термен выступит в Музее Москвы© Музей Москвы
16 марта в пространстве выставки «Сны Москвы» в Музее Москвы состоится концерт-лекция Петра Термена «100 лет музыке из воздуха для терменвокса и электропианино».
Как сообщает сайт музея, правнук изобретателя уникального отечественного музыкального инструмента терменвокса, на котором играют движениями рук в воздухе, изменяя емкость электрического поля, исполнит классические и джазовые пьесы в сопровождении пианистки Анны Бёме, участницы московского джазового коллектива Masala Quartet.
Также Петр Термен расскажет об истории терменвокса и озвучит на инструменте короткий немой фильм.
Концерт «100 лет музыке из воздуха для терменвокса и электропианино» входит в образовательный цикл «Город между воображаемым и реальным», подготовленный к выставке «Сны Москвы».
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