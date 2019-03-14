Первый канал снял с эфира фильм о Майкле Джексоне и детях

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Документальный фильм «Покидая "Неверленд"», рассказывающий о сексуальных домогательствах Майкла Джексона к детям, не будет показан на Первом канале. Вместо этого руководство канала решило устроить бесплатный показ фильма в интернете.

Две части фильма «Покидая "Неверленд"» должны были выйти в эфир 15 и 16 марта. Сейчас они доступны на сайте Первого канала. Онлайн-показ будет продолжаться до 20 марта.

«Премьера фильма на фестивале "Сандэнс" и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру "Покидая Неверленд" на свои интернет-ресурсы», — цитируют «Ведомости» сообщение пресс-службы Первого канала.

Герои фильма «Покидая "Неверленд"» (Leaving Neverland) — Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак — утверждают, что Майкл Джексон совратил их, когда они были детьми.

Семья музыканта собирается через суд взыскать с HBO $100 млн компенсации, авторов фильма обвиняют в клевете многие американские фанаты Майкла Джексона. В свою очередь, его российские поклонники обратились в Министерство культуры РФ, Роскомнадзор и на Первый канал с требованием отменить показ фильма.





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