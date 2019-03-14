Российский сериал «Эпидемия» покажут на фестивале в Каннах

© ТNТ PREMIER Studios

9 апреля на международном фестивале CannesSeries в Каннах состоится премьера сериала «Эпидемия», снятого ТNТ PREMIER Studios. «Эпидемия» стала первым в истории российским сериалом, включенным в основной конкурс CannesSeries.

Показ состоится в зале Луи Люмьера во Дворце фестивалей и конгрессов, где ежегодно демонстрируют фильмы основного конкурса Каннского кинофестиваля. Фестиваль CannesSeries пройдет в рамках крупнейшего международного рынка телевизионного и цифрового контента MIPTV. Вместе с «Эпидемией» в основной конкурс в этом году вошли еще девять сериалов из Европы, Израиля, Японии и США.

«Эпидемию» на фестивале CannesSeries будут представлять исполнительницы главных ролей Виктория Исакова и Марьяна Спивак. В сериале также снялись Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие популярные российские актеры.

Режиссер-постановщик «Эпидемии» — Павел Костомаров, автор сценария — Роман Кантор, оператор-постановщик — Давид Хайзников.

«Жесткая семейная драма на фоне глобальной катастрофы, киносериал "Эпидемия" основан на мировом книжном бестселлере Яны Вагнер "Вонгозеро", переведенном на 11 языков, — сообщает пресс-служба ТNТ PREMIER Studios. — Его сюжет рассказывает о неизвестном вирусе, который постепенно превращает Москву в город мёртвых: электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто ещё не заражён, отчаянно сражаются за еду и бензин. Главный герой Сергей живёт за городом с любимой женщиной и её сыном-аутистом, но вынужден вернуться в Москву, чтобы спасти родного сына и бывшую жену, которая так и не смогла его простить. Люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, теперь должны объединиться, чтобы попытаться убежать от разрастающейся эпидемии».





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