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Венгерское кино покажут в «Октябре»

News_detailed_pictureКадр из фильма «Ограбление по Фрейду»© CoolConnections

С 27 по 31 марта в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоятся показы 5-го фестиваля венгерского кино CIFRA.

В программе фестиваля пять российских премьер:

  • «Ограбление по Фрейду» (Ruben Brandt, Collector, 2018, анимационный), реж. Милорад Крстич
    Мультфильм на вечно актуальную тему: если есть живописный шедевр, найдется тот, кто его украдет

  • «Кертис» (Curtiz, 2018), реж. Тамаш Иван Тополянски
    Тайная жизнь автора «Касабланки»

  • «Бродячие артисты» (Vándorszínészek, 2018), реж. Пал Шандор
    Костюмированная трагикомедия про любовь и исполнительское искусство

  • «Гастрономия любви» (Egy szerelem gasztronómiája, 2017), реж. Ишти Мадарас
    Романтическая комедия о радостях жизни

  • «Грабитель Виски» (A Viszkis, 2017), реж. Антал Нимрод
    Подлинная история грозы венгерских банков, орудовавшего в лихие 1990-е

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Венгрии в Москве

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