Венгерское кино покажут в «Октябре»

Кадр из фильма «Ограбление по Фрейду» © CoolConnections

С 27 по 31 марта в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоятся показы 5-го фестиваля венгерского кино CIFRA.

В программе фестиваля пять российских премьер:

«Ограбление по Фрейду» (Ruben Brandt, Collector, 2018, анимационный), реж. Милорад Крстич

Мультфильм на вечно актуальную тему: если есть живописный шедевр, найдется тот, кто его украдет

«Кертис» (Curtiz, 2018), реж. Тамаш Иван Тополянски

Тайная жизнь автора «Касабланки»

«Бродячие артисты» (Vándorszínészek, 2018), реж. Пал Шандор

Костюмированная трагикомедия про любовь и исполнительское искусство

«Гастрономия любви» (Egy szerelem gasztronómiája, 2017), реж. Ишти Мадарас

Романтическая комедия о радостях жизни

«Грабитель Виски» (A Viszkis, 2017), реж. Антал Нимрод

Подлинная история грозы венгерских банков, орудовавшего в лихие 1990-е

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Венгрии в Москве





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