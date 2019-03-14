Алексей Белянин проведет в InLibery курс «Хорошее решение»

20 и 21 апреля в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве пройдут занятия курса «Хорошее решение». экономиста, заведующего международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексея Белянина.

Можно ли научиться делать эффективный выбор? Где пролегают границы между рациональностью и импульсивностью? Как договариваться с другими людьми, учитывая их мотивы? Каждый из тысяч выборов в повседневной жизни обусловлен множеством факторов и стимулов, о которых мы даже не привыкли задумываться.

В этом тренинге специалист по поведенческой экономике и теории игр Алексей Белянин объяснит, что такое рациональность, как мы на самом деле делаем выбор и можно ли как-то оптимизировать этот процесс.

Участники занятий узнают, как избежать ошибок при принятии решений и извлекать из них максимальную пользу.

Подробное описание курса приводится на сайте образовательного проекта InLiberty. Как сообщают организаторы, до 20 марта действует еarly-bird цена со скидкой 20%.





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