Алексей Белянин проведет в InLibery курс «Хорошее решение»© InLiberty
20 и 21 апреля в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве пройдут занятия курса «Хорошее решение». экономиста, заведующего международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексея Белянина.
Можно ли научиться делать эффективный выбор? Где пролегают границы между рациональностью и импульсивностью? Как договариваться с другими людьми, учитывая их мотивы? Каждый из тысяч выборов в повседневной жизни обусловлен множеством факторов и стимулов, о которых мы даже не привыкли задумываться.
В этом тренинге специалист по поведенческой экономике и теории игр Алексей Белянин объяснит, что такое рациональность, как мы на самом деле делаем выбор и можно ли как-то оптимизировать этот процесс.
Участники занятий узнают, как избежать ошибок при принятии решений и извлекать из них максимальную пользу.
Подробное описание курса приводится на сайте образовательного проекта InLiberty. Как сообщают организаторы, до 20 марта действует еarly-bird цена со скидкой 20%.
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