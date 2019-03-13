Артем Лоскутов: «Молодая гвардия» хочет присвоить Монстрацию

Монстрация-2014 в Новосибирске © Новосибирский Фотоблог / © Новосибирский Фотоблог / YouTube

17 марта в Горно-Алтайске состоится акция «Крымская пятера», посвященная пятой годовщине присоединения Крыма к России. Организаторы акции — региональное отделение «Волонтеров Победы» и местная «Молодая гвардия» — называют ее «монстрацией». Как сообщает онлайн-издание «Новости Горного Алтая», участникам акции предлагают принести с собой заранее подготовленные плакаты на одну из трех тем, определенных организаторами: «"Крымская весна" — пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, "Позитивная рамка" — жизнеутверждающие и позитивные высказывания, "Я тебя люблю" — признание в искренних чувствах к человеку, группе людей или России».

Своими соображениями об акции «Волонтеров Победы» и «Молодой гвардии» c COLTA.RU поделился художник Артем Лоскутов, идеолог первомайской художественной акции «Монстрация», которая проводится в Сибири с 2004 года.

За 15 лет существования Монстрации власти разными способами пытались ее нейтрализовать: задерживали участников, штрафовали, заводили уголовные дела — всё это приводило к обратному эффекту, Монстрация только росла. Хорошая новость: власть признала, что не может нас победить, плохая — теперь она пытается нас возглавить, ну или про крайней мере создать такую видимость.

8 марта «Молодая гвардия» провела свои «монстрации» в десятке городов — выведя своих подопечных с одинаковыми «смешными» плакатами поздравлять женщин с 8 марта. В государственных СМИ вышли сюжеты в духе «Монстрации это такие шествия с веселыми плакатами, их начали проводить в Сибири, а теперь делает "Молодая гвардия"».

Теперь вторая волна — «монстрации» по случаю годовщины аннексии Крыма. В списке рекомендованных лозунгов значится «Крым наш», нерекомендованные лозунги необходимо заранее согласовать с организаторами, все несогласованные лозунги запрещено выносить.

Я уверен, что Горно-Алтайск только первый город, в котором был опубликован анонс, их будет больше, как и 8 марта.

Главная особенность настоящей Монстрации — у ее участников свои собственные лозунги, акция в основном этим и интересна. Когда людям раздают чужие одинаковые лозунги и одинаковые шарфики они превращаются в подставки под эти лозунги и шарфики, это, наоборот, ДЕмонстрация.





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