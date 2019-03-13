В РГБ откроется курс медленного чтения хасидских сказок

© «Эшколот»

С 18 марта по 8 апреля культурно-образовательный проект «Эшколот» и Российская государственная библиотека (РГБ) организуют курс медленного чтения хасидских сказок «Воображая рабби Нахмана».

Как сообщает сайт «Эшколота», в читальном зале текущих периодических изданий РГБ (подъезд №1, Воздвиженка, 3/5) пройдут четыре занятия, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Рабби Нахман (1772-1810) — знаменитый хасидский учитель, цаддик, правнук основателя хасидизма Бааль Шем Това, сам основатель брацлавского направления в хасидизме. Он автор нескольких сочинений, в том числе «Рассказов о необычайном» («Сипурей маасийот»).

Тринадцать историй, которые рабби Нахман рассказал незадолго до смерти, можно считать его завещанием. Сборник сказок уникален для еврейской религиозной традиции. Если притчи и агиографические истории хорошо известны в хасидской среде, то сказочные истории, сочиненные и рассказанные рабби Нахманом, практически не имеют аналогов. Это развернутые сюжетные (и остросюжетные) авторские сказки, в которых автор во многом отказывается от еврейского символизма, обращаясь к символизму «народов мира», а также к повествовательной форме, которая традиционно не считается еврейской, а воспринимается как фольклорная.

Преподаватель курса, филолог и религиовед Мария Эндель обратится к «Истории о семи нищих», последней сказке из сборника «Рассказы о необычайном». Подробно разбирая происхождение сюжетов и символов в этой сказке, слушатели курса увидят, как «работает» текст сказок, попытаются понять механизм ожидаемого воздействия этих историй на читателя или слушателя.

В рамках курса также планируется приглашение гостевых лекторов — специалистов в области этнографии, психологии и т.п.

Проект реализуется при поддержке фонда «Генезис»





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ