Объявлена программа Года музыки Великобритании и России 2019© Валерий Белобеев
12 марта на пресс-конференции в Москве была объявлена программа Года музыки Великобритании и России 2019, который проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.
Программа Года музыки опубликована на его сайте.
Как сообщают организаторы, Год музыки Великобритании и России 2019 уже начался с объявления грантовых программ для российских организаций, готовящих совместные проекты с британскими исполнителями, для переводчиков и издателей литературы о современной британской музыке, для британских музыкантов и профессионалов, заинтересованных в работе на российском рынке и для профессионалов в области культуры и искусства.
Весенняя часть программы продолжится запуском совместного с Arzamas образовательного проекта, посвященного истории британской музыки. В середине марта британский тенор Иэн Бостридж представит в Москве свою книгу «Schubert's Winter Journey: Anatomy of an Obsession» («"Зимний путь" Шуберта: анатомия одержимости»). Также в марте вечеринки Selector After Dark запустят серию выступлений британских диджеев в Москве и Петербурге.
На апрель запланированы интенсив по музыкальному менеджменту Selector PRO и семинар для композиторов в киноиндустрии Envision Sound. В конце весны российские независимые музыканты примут участие в фестивале The Great Escape: на шоукейс некоммерческой инициативы RUSH, продвигающей российских музыкантов за пределами страны, в Брайтон отправятся Shortparis, Chkbns, Fogh Depot и Lucidvox. Кроме того, в мае в Санкт-Петербургской филармонии пройдет выступление популярного вокального ансамбля The King's Singers.
В течение всего лета британские музыканты будут выступать на российских музыкальных фестивалях Present Perfect Festival, «Пикник "Афиши"», «Боль», Ural Music Night, «Усадьба Jazz» и Vivarte. В середине лета в Ясной Поляне пройдет литературный семинар «Британская литература сегодня», его гостями станут писатели, для которых музыка — важная тема творчества.
Осенью в Петербурге и Москве состоится выставка британского образования Study UK: Discover You с отдельной секцией, отведенной музыкальному образованию. Красноярская краевая филармония запустит фестиваль «Британские музыкальные сезоны», в котором примут участие представители нового поколения британских солистов.
Фестиваль «Декабрьские вечера» в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в этом году пройдет одновременно с большой выставкой Томаса Гейнсборо из коллекций британских музеев. Также в программе Года музыки выступления британского коллектива Aurora Orchestra.
В рамках программы резиденций для британских и российских музыкантов три британских музыканта отправятся в Россию, а три российских музыканта — в Великобританию для интенсивного погружения в культуру, музыку и профессиональный контекст. Важной частью проекта станут выступления музыкантов в российских и британских городах, а также их совместная творческая работа.
Год музыки Великобритании и России продолжится в 2020 году.
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