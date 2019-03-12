Премия «ЛибМиссия» открыла сезон

До 1 апреля идет прием заявок на участие в конкурсе на соискание публицистической премии «ЛибМиссия».

Премия присуждается за книгу о текущем общественно-политическом процессе (номинация «Аналитика») и за крупный цикл содержательных публикаций в СМИ (номинация «Публицистика»), выпущенные в течение премиального цикла. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.

В нынешнем сезоне премии выдвигаются публикации, осуществленные с 1 февраля 2018 года по 15 марта 2019 года. Заявки принимаются по адресу premialibmissiya@gmail.com.

В жюри премии в 2019 году входят:

Денис Драгунский , председатель жюри, филолог, политолог, журналист и писатель;

, председатель жюри, филолог, политолог, журналист и писатель; Александр Архангельский , историк, журналист, публицист и писатель;

, историк, журналист, публицист и писатель; Анна Качкаева , профессор факультета медиа, коммуникаций и дизайна НИУ ВШЭ;

, профессор факультета медиа, коммуникаций и дизайна НИУ ВШЭ; Дмитрий Орешкин, журналист, политолог, политгеограф, аналитик.

Не позднее 18 мая жюри завершит отбор лауреатов премии, церемония награждения пройдет 29 мая.

В этом году к старту сезона премии приурочен выпуск серии видеороликов, в которых ученые, писатели, журналисты и общественные деятели рассказывают, в чем заключается либеральная миссия каждого из них.

«Сегодня либеральные идеи не в тренде, сказать о себе — "Я либерал" — решаются немногие, — говорит Александр Архангельский. — Но когда все столпились на одной стороне корабля, он рискует затонуть. И тот, кто честно переходит через накренившуюся палубу и встает у противоположного борта, поступает не просто честно. Он в итоге помогает удержать равновесие всем. Тем более что ярко мыслящих консерваторов сегодня почти не осталось, в основном постаревшие фрики. А публицисты и ученые, для которых ценности свободы вечны, работают в полную силу».

Премия «ЛибМиссия» учреждена фондом «Либеральная миссия» в 2016 году с целью привлечь внимание общества к ученым, популяризаторам, публицистам, которые своими трудами вносят вклад в аналитические исследования и просвещение россиян и систематически проясняют текущую ситуацию в России и в мире.

В прошлом году в номинации «Аналитика» премию получила социолог Анна Шадрина за книгу «Дорогие дети. Сокращение рождаемости и рост цены "материнства" в XXI веке», в номинации «Публицистика» — филолог Андрей Десницкий за серию публикаций на сайтах «Газета.ру», «Предание», Republic, «Русский пионер» и «Гефтер», в специальной номинации «За мужество в отстаивании либеральных ценностей» жюри отметило журналистку Зою Светову за серию публикаций на сайтах «МБХ. медиа» и «Радио Свобода», посвященных людям, попавшим в заключение.





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