В «Космосе» покажут «Обломок империи» в сопровождении оркестра© Госфильмофонд России
17 марта «Москино» и Госфильмофонд России представят в кинотеатре «Космос» отреставрированную версию фильма Фридриха Эрмлера «Обломок империи» (1929). Показ пройдет в сопровождении симфонического оркестра.
Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Как сообщают организаторы показа, работа над восстановлением фильма продолжалась более семи лет и стала одним из важнейших международных проектов Госфильмофонда России.
Совместная реставрация с музеем кино EYE (Амстердам) и Фестивалем немого кино в Сан-Франциско сделала для зрителя доступным первоначальную версию фильма, все эти годы существовавшего в изрезанном цензурой виде. Канонические кадры из истории кино, знакомые всем только по учебникам, вновь обрели свое законное место в монтажной последовательности фильма.
«Обломок империи» — одна из немногих советских немых картин с оригинальной оркестровой партитурой. Музыку к фильму написал один из ведущих композиторов советского авангарда Владимир Дешевов. Специально для показа она была восстановлена дирижером Михаилом Голиковым.
- «Обломок империи» (СССР, 1929)
Режиссер: Фридрих Эрмлер
Cценарий: Фридрих Эрмлер, Екатерина Виноградская
Оператор: Глеб Буштуев, Евгений Шнейдер
Композитор: Владимир Дешевов
Художник: Евгений Еней
В главных ролях: Федор Никитин, Людмила Семенова, Сергей Герасимов, Яков Гудкин, Валерий Соловцов
История унтер-офицера царской армии Филимонова, лишившегося после ранения во время Гражданской войны памяти и пытающегося найти свое место в Петербурге 1928 года. Побродив по городу и пообщавшись с рабочими, Филимонов понимает, кто теперь «хозяева» жизни и в финале презрительно обращается к своей бывшей жене и ее новому мужу: «Эх вы, обломки империи». Фильм фактически завершил историю кинематографа 20-х с его необыкновенной образностью киноязыка и смелыми монтажными решениями.
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