В «Космосе» покажут «Обломок империи» в сопровождении оркестра

© Госфильмофонд России

17 марта «Москино» и Госфильмофонд России представят в кинотеатре «Космос» отреставрированную версию фильма Фридриха Эрмлера «Обломок империи» (1929). Показ пройдет в сопровождении симфонического оркестра.

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Как сообщают организаторы показа, работа над восстановлением фильма продолжалась более семи лет и стала одним из важнейших международных проектов Госфильмофонда России.

Совместная реставрация с музеем кино EYE (Амстердам) и Фестивалем немого кино в Сан-Франциско сделала для зрителя доступным первоначальную версию фильма, все эти годы существовавшего в изрезанном цензурой виде. Канонические кадры из истории кино, знакомые всем только по учебникам, вновь обрели свое законное место в монтажной последовательности фильма.

«Обломок империи» — одна из немногих советских немых картин с оригинальной оркестровой партитурой. Музыку к фильму написал один из ведущих композиторов советского авангарда Владимир Дешевов. Специально для показа она была восстановлена дирижером Михаилом Голиковым.

«Обломок империи» (СССР, 1929)

Режиссер: Фридрих Эрмлер

Cценарий: Фридрих Эрмлер, Екатерина Виноградская

Оператор: Глеб Буштуев, Евгений Шнейдер

Композитор: Владимир Дешевов

Художник: Евгений Еней

В главных ролях: Федор Никитин, Людмила Семенова, Сергей Герасимов, Яков Гудкин, Валерий Соловцов



История унтер-офицера царской армии Филимонова, лишившегося после ранения во время Гражданской войны памяти и пытающегося найти свое место в Петербурге 1928 года. Побродив по городу и пообщавшись с рабочими, Филимонов понимает, кто теперь «хозяева» жизни и в финале презрительно обращается к своей бывшей жене и ее новому мужу: «Эх вы, обломки империи». Фильм фактически завершил историю кинематографа 20-х с его необыкновенной образностью киноязыка и смелыми монтажными решениями.



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