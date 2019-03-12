В Новой Третьяковке пройдет выставка Бориса Голополосова

Борис Голополосов. Человек стукается о стену (Психологический сюжет). 1938 (фрагмент) © Частное собрание, Москва

21 марта в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) на Крымском Валу (Новая Третьяковка) откроется выставка Бориса Голополосова (1900-1983).

Как сообщает сайт ГТГ, это первая персональная музейная выставка художника. На ней будут представлены работы, созданные между 1923 и 1937 годами и относящиеся к раннему периоду творчества Бориса Голополосова.

В экспозицию войдут около 40 живописных и более 80 графических работ — оригинальных рисунков и гуашей. Помимо произведений из собрания ГТГ на выставке можно будет увидеть полотна и графические листы из музеев Вологды, Архангельска, московских частных коллекций, а также работы, сохранившиеся в семье художника.

Выставка «Головой о стену. Живопись и графика Б.А. Голополосова 1920-х – 1930-х годов» в Новой Третьяковке продлится до 2 июня.

К выставке планируется издание каталога — первого научного издания, посвященного творчеству Бориса Голополосова. Впервые будут опубликованы уникальные архивные документы, хранящиеся в семье художника.





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