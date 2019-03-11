Объявлены постоянные приглашенные артисты оркестра «Кремерата Балтика»Люка Дебарг© Юрий Гаврилюк
Сегодня, 11 марта, стали известны первые постоянные приглашенные артисты оркестра «Кремерата Балтика» за его 22-летнюю историю. Ими стали пианисты Люка Дебарг (Франция) и Георгийс Осокинс (Латвия).
«Мы рады возможности работать над разными новыми проектами вместе с этими замечательными музыкантами, которые полностью разделяют наши ценности и принципы, выраженные в проекте "В поисках музыки!"», — сказал, объявляя приглашенных артистов основатель и художественный руководитель оркестра Гидон Кремер.
«Кремерата Балтика» и Гидон Кремер уже работали вместе с обоими музыкантами над несколькими проектами.
Лауреат XV конкурса Чайковского Люка Дебарг (р. 1990) присоединился к Гидону Кремеру и Кремерата Балтика в 2017 году на праздновании 20-летия оркестра, а в 2018 году принимал участие в гастролях по Китаю и Японии. Дебарг также сочинил и исполнил вместе с оркестром «Кремерата Балтика» посвященную ему пьесу для фортепиано и струнных инструментов. Кроме того, недавно они записали компакт-диск, посвященный польскому композитору Милошу Магину.
Георгийс Осокинс (р. 1995) будет солистом в новом проекте оркестра «Кремерата Балтика» «Хроники текущего времени», посвященном столетию со дня рождения Мечислава Вайнберга. Премьера концерта состоится на фестивале в Голландии 7 июня. Пианист также примет участие в серии проектов Гидона Кремера, посвященных Вайнбергу. Ранее он работал над записью двух компакт-дисков с симфониями Вайнберга, в том числе симфонии «Кадиш».
В программу предстоящих гастролей оркестра «Кремерата Балтика» входит концерт в Нью-Йорке, премьера проекта «Последние слова» на Балканах, а также исполнение произведений Арво Парта и Мечислава Вайнберга в Куэнке (Испания).
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