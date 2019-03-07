«Апокалипсис сегодня» выйдет в российский прокат

© «Иноекино»

11 апреля компания «Иноекино» выпустит на экраны кинотеатров России фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

Прокат картины приурочен к ее 40-летию. «"Апокалипсис сегодня" — один из самых сильных фильмов XX века, кульминация Нового Голливуда, картина, перевернувшая представление человечества об изображении войны в кино, — говорится в сообщении на сайте компании «Иноекино». — Неистовый, галлюциногенный, ужасающий и драматический эпик».

«Апокалипсис сегодня» ( Apocalypse Now, США. 1979)

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

Сценарий: Фрэнсис Форд Коппола, Джон Милиус, Майкл Герр по мотивам романа Джозефа Конрада

Оператор: Витторио Стораро

Музыка: Кармайн Коппола, Фрэнсис Форд Коппола

В главных ролях: Марлон Брандо, Мартин Шин, Роберт Дюваль, Лоуренс Фишберн, Харрисон Форд

Фильм будет демонстрироваться в режиссерской версии Redux на языке оригинала с русскими субтитрами.

В 2000 году компания Zoetrope Studios выпустила режиссерскую версию фильма, которая получила название «Apocalypse Now Redux». Для монтажа был использован оригинальный негатив, полученный из Национального подземного хранилища в горах Пенсильвании. В выпуске этой редакции также принимал участие оператор фильма Витторио Стораро, который принял решение использовать для печати новых фильмокопий гидротипный процесс «Техниколор», позволяющий уменьшить ошибки цветоделения. Эта версия имеет продолжительность 202 минуты, в неё вошли некоторые материалы, не использованные при монтаже первого театрального релиза.

Наиболее значительное прибавление в версии Redux — антиколониальная линия, представленная эпизодами на французской плантации. Эта щекотливая для французов критика была удалена из фильма в 1979 году, поскольку премьера фильма происходила на фестивале в Каннах — в это время Коммунистическая партия была ведущей политической силой во Франции, и тема войны в Индокитае была под запретом.





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