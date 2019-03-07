Facebook не будет хранить данные в странах, где нарушаются права человека

© Mark Zuckerberg / Facebook

6 марта основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил, что данные ее пользователей не будут размещаться в странах, где систематически нарушаются права человека.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге Цукерберга.

Он рассказывает о ближайшем будущем Facebook, выделяя в качестве главной задачи обеспечение конфиденциальности данных пользователей соцсети. В частности, по словам Цукерберга, в Facebook будет введено сквозное шифрование пользовательских сообщений.

В подразделе своего сообщения, посвященном хранению данных, основатель Facebook пишет: «Люди рассчитывают, что мы, с целью не допустить незаконного доступа к конфиденциальным данным, не будем хранить эти данные в странах, где систематически нарушаются права человека, такие как неприкосновенность частной жизни и свобода слова».

В России в 2015 году вступил в силу закон о персональных данных, согласно которому персональные данные россиян должны храниться на территории РФ.

В конце 2018 года Роскомнадзор потребовал у Facebook предоставить информацию по локализации баз данных российских пользователей на территории России, а в 2019 году начал административное производство против Facebook за нарушение закона о персональных данных.





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