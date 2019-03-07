Facebook не будет хранить данные в странах, где нарушаются права человека© Mark Zuckerberg / Facebook
6 марта основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил, что данные ее пользователей не будут размещаться в странах, где систематически нарушаются права человека.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге Цукерберга.
Он рассказывает о ближайшем будущем Facebook, выделяя в качестве главной задачи обеспечение конфиденциальности данных пользователей соцсети. В частности, по словам Цукерберга, в Facebook будет введено сквозное шифрование пользовательских сообщений.
В подразделе своего сообщения, посвященном хранению данных, основатель Facebook пишет: «Люди рассчитывают, что мы, с целью не допустить незаконного доступа к конфиденциальным данным, не будем хранить эти данные в странах, где систематически нарушаются права человека, такие как неприкосновенность частной жизни и свобода слова».
В России в 2015 году вступил в силу закон о персональных данных, согласно которому персональные данные россиян должны храниться на территории РФ.
В конце 2018 года Роскомнадзор потребовал у Facebook предоставить информацию по локализации баз данных российских пользователей на территории России, а в 2019 году начал административное производство против Facebook за нарушение закона о персональных данных.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
Вчера
17:44«Апокалипсис сегодня» выйдет в российский прокат
16:13Московская консерватория открывает библиотеку оперных либретто
14:29Фонд Михаила Прохорова проводит благотворительные конкурсы
14:07Yungblud даст концерт в Москве
13:20Павильон книги: лучшее в марте
12:33Госдума приняла закон о фейковых новостях
11:55Facebook не будет хранить данные в странах, где нарушаются права человека
10:14Независимые музыканты выступят в поддержку женщин, переживших домашнее насилие
6 марта 2019Все новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить