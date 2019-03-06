Умерла Майя Туровская

Сегодня, 6 марта, в возрасте 94 лет умерла театровед и кинокритик, сценарист, историк кино и культуролог Майя Туровская.

Об этом сообщила главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.

Майя Иосифовна Туровская родилась в 1924 году в Харькове, окончила филологический факультет МГУ (1947) и театроведческий факультет ГИТИСа (1948), где была ученицей Абрама Эфроса.

С 1969 года работала научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений, с 1973 года — ведущим научным сотрудником НИИ теории, истории кино.

С1949 года публиковалась в журналах «Театр», «Советский экран», «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Московский наблюдатель» и других изданиях.

Автор ретроспективы «Кино тоталитарной эпохи» на Международном кинофестивале в Москве в 1989 году, сценариев документальных фильмов, в том числе картины Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» (совместно с М. Роммом и Ю. Ханютиным), монографий, посвященных театру и кинематографу.





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