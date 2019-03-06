Ансамбли из Швейцарии и России выступят на «ГАМ-фестивале №2» в Москве

© Oleg Paiberdin / YouTube

С 17 по 19 марта в Большом зале Московского дома композиторов пройдут концерты II Международныого мультимедиа-фестиваля «Галерея актуальной музыки» («ГАМ-фестиваля №2»), в которых примут участие швецарские и российские ансамбли.

Как сообщают организаторы «ГАМ-фестиваля №2», Ensemble of Nomads и Electric Primitivo из Швейцарии, «Студия новой музыки» под руководством Владимира Тарнопольского и «ГАМ-Ансамбль» под руководством Олега Пайбердина из Москвы представят «произведения, в которых звук, видео, свет, мультимедиа являются единым музыкальным целым: электроакустическая композиция, опера, инструментальный театр, видеоарт».

17 марта состоится концерт ансамбля солистов «Студия новой музыки». В их исполнении прозвучат сочинения Игоря Кефалиди, Николая Попова и Александра Худеева.

18 марта ансамбль Electric Primitivo представит визуально-электроакустические композиции и перформансы Артуро Корралеса и Эмилио Гуима, а «ГАМ-Ансамбль» — произведения Фаусто Ромителли, Николая Попова, Алексея Наджарова, Александра Хубеева, Дмитрия Мазурова, Анны Михайловой, Артуро Корралеса, Гари Бергера и Олега Гудачева.

В программе концерта Ensemble of Nomads 19 марта сочинения Эмилио Гуима, Гари Бергера, Алексея Наджарова, Николая Попова и Николая Вертмюллера.

Соорганизаторы фестиваля — Союз композиторов России, Центр электроакустической музыки Московской консерватории, «Галерея актуальной музыки», Московский дом композиторов. Фестиваль проводится при генеральной поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция в Москве





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