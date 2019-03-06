«Композиторские читки» пройдут в Казани© Центр современной музыки Софии Губайдулиной
До 15 марта принимаются заявки от молодых композиторов на участие в «Композиторских читках», которые проведут с 22 по 25 апреля в Казани Союз композиторов России, Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) и Центр современной музыки Софии Губайдулиной.
Как сообщает сайт Союза композиторов, к участию приглашаются композиторы в возрасте от 18 до 35 лет, на конкурс принимаются партитуры для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано, также возможно использование полного квинтета, любых сочетаний инструментов или соло из заданного состава.
«Композиторские читки» — особый формат занятий опытных профессионалов с молодыми композиторами, в ходе которых кураторы читают лекции и проводят индивидуальные встречи, а исполнители разбирают в присутствии молодых композиторов их партитуры, стремясь выяснить, насколько верно композитору удалось воплотить свой замысел, найти нужные приемы игры на инструментах и выбрать соответствующую нотацию.
Темой образовательной части «Композиторских читок» в Казани станет электронная и электроакустическая музыка. Участниками четырехдневного интенсива станут 14 композиторов, прошедших отборочный тур.
«Электронная и электроакустическая музыка — одно из важных направлений композиторского творчества. Лекции, индивидуальные занятия и ридинг-сессии с кураторами и музыкантами Московского ансамбля современной музыки откроют новый звуковой мир для наших молодых авторов, порой лишенных живого творческого общения», — говорит директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной Ляйля Гарифуллина.
Кураторами «Кломпозиторских читок» в Казани станут российские композиторы, члены Союза композиторов России, эксперты в области современной музыки:
- Александр Хубеев, победитель конкурса Gaudeamus, стипендиат композиторских курсов в Дармштадте;
- Николай Хруст, кандидат искусствоведения, преподаватель Московской консерватории имени П.И. Чайковского;
- Эльмир Низамов, доцент Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова).
Специальный гость — Jongwoo Yim, директор Центра исследований электроакустической музыки и аудио CREAMA, профессор композиции и электроакустической музыки Университета Ханянг (Южная Корея).
Впервые «Композиторские читки» прошли в Москве летом 2018 года, их участниками стали 12 композиторов из разных городов России.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
Вчера
17:20Центр братьев Люмьер представит выставку Тамары Стофферс
16:56Объявлены первые хедлайнеры «Усадьбы Jazz» в Петербурге
15:42Ансамбли из Швейцарии и России выступят на «ГАМ-фестивале №2» в Москве
15:06Законопроект об оскорблении власти в интернете принят во втором чтении
14:41«Композиторские читки» пройдут в Казани
14:04Steamboat Switzerland отправятся в тур по России
13:38Выставка Инны Энтиной открывается в Москве
13:19Арата Исодзаки стал лауреатом Притцкеровской премииВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить