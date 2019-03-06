«Композиторские читки» пройдут в Казани

© Центр современной музыки Софии Губайдулиной

До 15 марта принимаются заявки от молодых композиторов на участие в «Композиторских читках», которые проведут с 22 по 25 апреля в Казани Союз композиторов России, Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) и Центр современной музыки Софии Губайдулиной.

Как сообщает сайт Союза композиторов, к участию приглашаются композиторы в возрасте от 18 до 35 лет, на конкурс принимаются партитуры для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано, также возможно использование полного квинтета, любых сочетаний инструментов или соло из заданного состава.

«Композиторские читки» — особый формат занятий опытных профессионалов с молодыми композиторами, в ходе которых кураторы читают лекции и проводят индивидуальные встречи, а исполнители разбирают в присутствии молодых композиторов их партитуры, стремясь выяснить, насколько верно композитору удалось воплотить свой замысел, найти нужные приемы игры на инструментах и выбрать соответствующую нотацию.

Темой образовательной части «Композиторских читок» в Казани станет электронная и электроакустическая музыка. Участниками четырехдневного интенсива станут 14 композиторов, прошедших отборочный тур.

«Электронная и электроакустическая музыка — одно из важных направлений композиторского творчества. Лекции, индивидуальные занятия и ридинг-сессии с кураторами и музыкантами Московского ансамбля современной музыки откроют новый звуковой мир для наших молодых авторов, порой лишенных живого творческого общения», — говорит директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной Ляйля Гарифуллина.

Кураторами «Кломпозиторских читок» в Казани станут российские композиторы, члены Союза композиторов России, эксперты в области современной музыки:

Александр Хубеев , победитель конкур с а Gaudeamus, стипендиат композиторских курсов в Дармштадте;

, победитель конкур а Gaudeamus, стипендиат композиторских курсов в Дармштадте; Николай Хруст , кандидат искусствоведения, преподаватель Московской консерватории имени П.И. Чайковского;

, кандидат искусствоведения, преподаватель Московской консерватории имени П.И. Чайковского; Эльмир Низамов, доцент Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова).

Специальный гость — Jongwoo Yim, директор Центра исследований электроакустической музыки и аудио CREAMA, профессор композиции и электроакустической музыки Университета Ханянг (Южная Корея).

Впервые «Композиторские читки» прошли в Москве летом 2018 года, их участниками стали 12 композиторов из разных городов России.





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