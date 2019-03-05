Российские феминистки готовят альтернативное празднование 8 марта

В марте 2019 года в разных городах России состоятся фестивали, концерты, лекции, дискуссии, фримаркеты, спектакли, благотворительные встречи и другие события, в которых феминистские активистки предлагают альтернативу традиционному празднику 8 марта.

Дайджест феминистских инициатив марта-2019 доступен на сайте femmart2019.tilda.ws.

Среди них почти два десятка событий, запланированных в Москве, в том числе первый в России фестиваль о женщинах и инвалидностью «Работница 2.0» и дискуссия о гендерном аспекте современного российского театра.

В Петербурге готовятся лекция о финских феминистках, митинг, дискуссия и выставка феминистской открытки. В краснодарском пространстве «Типография» 7–10 марта пройдет фестиваль документального кино о необычных женщинах, а также встреча с кинокритиком и своп-вечеринка.

Круглый стол «Что мы отмечаем 8 марта (эволюция прав женщин в России)» состоится 5 марта в Твери, лекция «Андеграундные феминистские комиксы в 1970-90-х» — 8 марта в книжном магазине «Смена» в Казани.

6 марта преподавательницы Башкирского государственного университета прочитают в Уфе лекцию о социальном конструировании гендера, на 8 марта в Новосибирске назначен пикет за права женщин.

8, 9 и 10 марта в Москве, Петербурге, Брянске, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Кемерово, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Саранске, Тамбове, Томске, Туле, Тюмени, Уфе и Минске пройдет благотворительная акция «Не виновата» в поддержку женщин, переживших домашнее насилие.





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