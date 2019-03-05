Российское независимое кино покажут в «Октябре»© КАРО
6 марта в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» онлайн-платформа «Пилигрим» и проект «Каро.Арт» представят специальный показ программы российского независимого кино.
В программу «Документальное х Игровое х Российское» входят фильмы, исследующие границы документального и игрового кино:
«8 картин из жизни Насти Соколовой» (2017), реж. Владлена Санду, Алина Котова
Настя Соколова окончила факультет журналистики в одном из самых престижных вузов России. Правда устроиться на работу по специальности оказалось не так просто. Профессиональный путь Насти от коллектора в банке до администратора в дешевом борделе.
«Новая Москва» (2018), реж. Тамара Дондурей
Фильм-эссе о городе и его жителях, о ностальгии по молодости, ее достоинствам и травмам.
«Волк и семеро козлят» (2017), реж. Елена Гуткина, Генрих Игнатов
Отец и сын живут одни в домике у леса. Они почти никуда не выходят. Каждый их новый день напоминает предыдущий. Его формируют ритуалы сына, которые отец старается соблюдать.
Все фильмы — участники ведущих российских и международных фестивалей, таких как Роттердамский кинофестиваль, DOK Leipzig, «Кинотавр», «Артдокфест», «Послание к человеку», Sarajevo Film Festival и DOKer.
После показа пройдет обсуждение с участием авторов фильмов и кинокритиком «Искусства кино» Евгением Майзелем.
Показ проводится при поддержке Лиги экспериментального кино и онлайн-кинотеатра Wink
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
17:13Российские феминистки готовят альтернативное празднование 8 марта
16:20В Центре Вознесенского покажут оперу-инсталляцию Дмитрия Курляндского
15:57Марина Разбежкина и Арне Биркеншток проведут тренинг-семинар в Москве
15:19Нобелевские премии по литературе вручат сразу за два года
14:19InLiberty запускает курс Михаила Майзульса о Средневековье
13:23В Россию едет Кристина Агилера
12:27Максим Атаянц расскажет о коринфском ордере как средстве госпропаганды
11:32Москвичам покажут утраченные памятники архитектурыВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить