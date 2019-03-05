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Российское независимое кино покажут в «Октябре»

News_detailed_picture© КАРО

6 марта в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» онлайн-платформа «Пилигрим» и проект «Каро.Арт» представят специальный показ программы российского независимого кино.

В программу «Документальное х Игровое х Российское» входят фильмы, исследующие границы документального и игрового кино:

  • «8 картин из жизни Насти Соколовой» (2017), реж. Владлена Санду, Алина Котова
    Настя Соколова окончила факультет журналистики в одном из самых престижных вузов России. Правда устроиться на работу по специальности оказалось не так просто. Профессиональный путь Насти от коллектора в банке до администратора в дешевом борделе.

  • «Новая Москва» (2018), реж. Тамара Дондурей
    Фильм-эссе о городе и его жителях, о ностальгии по молодости, ее достоинствам и травмам.

  • «Волк и семеро козлят» (2017), реж. Елена Гуткина, Генрих Игнатов
    Отец и сын живут одни в домике у леса. Они почти никуда не выходят. Каждый их новый день напоминает предыдущий. Его формируют ритуалы сына, которые отец старается соблюдать.

Все фильмы — участники ведущих российских и международных фестивалей, таких как Роттердамский кинофестиваль, DOK Leipzig, «Кинотавр», «Артдокфест», «Послание к человеку», Sarajevo Film Festival и DOKer.

После показа пройдет обсуждение с участием авторов фильмов и кинокритиком «Искусства кино» Евгением Майзелем.

Показ проводится при поддержке Лиги экспериментального кино и онлайн-кинотеатра Wink

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