Российское независимое кино покажут в «Октябре»

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6 марта в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» онлайн-платформа «Пилигрим» и проект «Каро.Арт» представят специальный показ программы российского независимого кино.

В программу «Документальное х Игровое х Российское» входят фильмы, исследующие границы документального и игрового кино:

«8 картин из жизни Насти Соколовой» (2017), реж. Владлена Санду, Алина Котова

Настя Соколова окончила факультет журналистики в одном из самых престижных вузов России. Правда устроиться на работу по специальности оказалось не так просто. Профессиональный путь Насти от коллектора в банке до администратора в дешевом борделе.

«Новая Москва» (2018), реж. Тамара Дондурей

Фильм-эссе о городе и его жителях, о ностальгии по молодости, ее достоинствам и травмам.