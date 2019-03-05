Вручена премия The Art Newspaper Russia

Вручена премия The Art Newspaper RussiaИлья Кабаков. Мусорный человек, или Человек, который никогда ничго не выбрасывал. 2005© Andrew Dunkley / Tate
1 марта в Москве состоялась церемония награждения лауреатов седьмого сезона ежегодной премии The Art Newspaper Russia.
Об этом сообщает The Art Newspaper Russia. Премия присуждена в пяти номинациях, совпадающих с основными рубриками газеты:
«Выставка года»:
- «Илья и Эмилия Кабаковы. "В будущее возьмут не всех"», Тейт Модерн (Лондон). Государственный Эрмитаж (Петербург), Новая Третьяковка (Москва)
«За универсальную интерпретацию советского опыта и успешное международное межмузейное сотрудничество»
«Музей года»:
- Государственный музей современного искусства — Коллекция Костаки (в составе Организации музеев изобразительных искусств, MOMus, Салоники, Греция)
«За продвижение наследия русского авангарда на международной художественной сцене»
«Реставрация года»:
- Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» (в составе Государственного музея-заповедника «Петергоф»): дворец Петра III, Китайский дворец, убранство церковного павильона и интерьеры покоев Воронцовой (Большой Меншиковский дворец)
«За многолетний целенаправленный труд по восстановлению уникального дворцово-паркового ансамбля»
«Книга года»:
- Аркадий Ипполитов — «Просто Рим. Образы Италии XXI» (М., КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018)
«За верность Италии и любовь к ней, за глубину и независимость суждений об искусстве»
«Личный вклад»:
- Наталия Опалева, основатель и генеральный директор Музея AZ
«За синтетическое и изобретательное представление искусства шестидесятников в России и мире»
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