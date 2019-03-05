Вручена премия The Art Newspaper Russia

Илья Кабаков. Мусорный человек, или Человек, который никогда ничго не выбрасывал. 2005 © Andrew Dunkley / Tate

1 марта в Москве состоялась церемония награждения лауреатов седьмого сезона ежегодной премии The Art Newspaper Russia.

Об этом сообщает The Art Newspaper Russia. Премия присуждена в пяти номинациях, совпадающих с основными рубриками газеты:

«Выставка года»:

«Илья и Эмилия Кабаковы. "В будущее возьмут не всех"», Тейт Модерн (Лондон). Государственный Эрмитаж (Петербург), Новая Третьяковка (Москва)



«За универсальную интерпретацию советского опыта и успешное международное межмузейное сотрудничество»



«Музей года»:

Государственный музей современного искусства — Коллекция Костаки (в составе Организации музеев изобразительных искусств, MOMus, Салоники, Греция)



«За продвижение наследия русского авангарда на международной художественной сцене»



«Реставрация года»:

Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» (в составе Государственного музея-заповедника «Петергоф»): дворец Петра III, Китайский дворец, убранство церковного павильона и интерьеры покоев Воронцовой (Большой Меншиковский дворец)



«За многолетний целенаправленный труд по восстановлению уникального дворцово-паркового ансамбля»



«Книга года»:

Аркадий Ипполитов — «Просто Рим. Образы Италии XXI» (М., КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018)



«За верность Италии и любовь к ней, за глубину и независимость суждений об искусстве»



«Личный вклад»:

Наталия Опалева, основатель и генеральный директор Музея AZ



«За синтетическое и изобретательное представление искусства шестидесятников в России и мире»



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