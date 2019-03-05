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Вручена премия The Art Newspaper Russia

News_detailed_pictureИлья Кабаков. Мусорный человек, или Человек, который никогда ничго не выбрасывал. 2005© Andrew Dunkley / Tate

1 марта в Москве состоялась церемония награждения лауреатов седьмого сезона ежегодной премии The Art Newspaper Russia.

Об этом сообщает The Art Newspaper Russia. Премия присуждена в пяти номинациях, совпадающих с основными рубриками газеты:

«Выставка года»:


«Музей года»:

  • Государственный музей современного искусства — Коллекция Костаки (в составе Организации музеев изобразительных искусств, MOMus, Салоники, Греция)

    «За продвижение наследия русского авангарда на международной художественной сцене»


«Реставрация года»:

  • Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» (в составе Государственного музея-заповедника «Петергоф»): дворец Петра III, Китайский дворец, убранство церковного павильона и интерьеры покоев Воронцовой (Большой Меншиковский дворец)

    «За многолетний целенаправленный труд по восстановлению уникального дворцово-паркового ансамбля»


«Книга года»:

  • Аркадий Ипполитов — «Просто Рим. Образы Италии XXI» (М., КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018)

    «За верность Италии и любовь к ней, за глубину и независимость суждений об искусстве»


«Личный вклад»:

  • Наталия Опалева, основатель и генеральный директор Музея AZ

    «За синтетическое и изобретательное представление искусства шестидесятников в России и мире»

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