Еврейский музей запускает проект, посвященный Вальтеру Беньямину

Вальтер Беньямин в Национальной библиотеке Франции. Париж, 1937 © Gisèle Freund / RMN

3 марта лекция австралийского философа Эндрю Бенджамина «Чувство пространства» откроет в Еврейском музее и центре толерантности в Москве проект BENJAMIN, посвященный философу и теоретику культуры Вальтеру Беньямину (1892-1940).

Начало в 20:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

«Лекция будет посвящена тому, как создание пространства соотносится с модусом создания, а именно создание через разрушение, — сообщают организаторы. — Предел и сила позиции Беньямина находится в типе возможностей, которые можно отнести к этой логике».

В рамках проекта BENJAMIN предполагается провести cемь лекций и серию интервью, опубликовать литературные подборки и переводы. «Мы хотим начать говорить о текстах Беньямина, как о человеческой истории. Личной и именно поэтому универсальной», — говорится в сообщении на сайте проекта.

Лекторы:

Игорь Чубаров — философ, директор института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, автор работ, посвященных аналитической антропологии, феноменологии, критической теории;

— философ, директор института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, автор работ, посвященных аналитической антропологии, феноменологии, критической теории; Йоэль Регев — доктор наук (Еврейский университет в Иерусалиме), преподавательЕУСПб, автор книг «Коинсидентология. Краткий трактат о методе» (2015), «Невозможное и совпадение. О революционной ситуации в философии» (2016);

— доктор наук (Еврейский университет в Иерусалиме), преподавательЕУСПб, автор книг «Коинсидентология. Краткий трактат о методе» (2015), «Невозможное и совпадение. О революционной ситуации в философии» (2016); Иван Болдырев — философ и историк идей, преподает в университете Неймегена, недавно защитил диссертацию о поэтике Гегеле в Берлинском университете имени Гумбольдта, автор книги «Время утопии» и других работ, посвященных критической теории, немецкому идеализму и философии экономической науки;

— философ и историк идей, преподает в университете Неймегена, недавно защитил диссертацию о поэтике Гегеле в Берлинском университете имени Гумбольдта, автор книги «Время утопии» и других работ, посвященных критической теории, немецкому идеализму и философии экономической науки; Эндрю Бенджамин — философ, автор книг «Style and Time: Essays on the Politics of Appearance», «Disclosing Spaces: On Painting», «Philosophy's Literature», «Architectural Philosophy»;

— философ, автор книг «Style and Time: Essays on the Politics of Appearance», «Disclosing Spaces: On Painting», «Philosophy's Literature», «Architectural Philosophy»; Валерий Анашвили — главный редактор журнала «Логос», главный редактор издательства Института Гайдара, главный редактор Издательского дома «Дело»;

— главный редактор журнала «Логос», главный редактор издательства Института Гайдара, главный редактор Издательского дома «Дело»; Александр Вилейкис — куратор Центра новой философии, сотрудник института социально-гуманитарных наук ТюмГУ.

— куратор Центра новой философии, сотрудник института социально-гуманитарных наук ТюмГУ. Сами Хатиб — доктор философии (тема диссертации: «Теология без конца. Смещение мессианского у Вальтера Беньямина»), преподаватель института исследований медиа и коммуникаций в Свободном университете Берлина, в настоящее время работает над проектом, посвященным нигилизму, мессианизму и психоанализу.



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