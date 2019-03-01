Еврейский музей запускает проект, посвященный Вальтеру Беньямину

Еврейский музей запускает проект, посвященный Вальтеру БеньяминуВальтер Беньямин в Национальной библиотеке Франции. Париж, 1937© Gisèle Freund / RMN
3 марта лекция австралийского философа Эндрю Бенджамина «Чувство пространства» откроет в Еврейском музее и центре толерантности в Москве проект BENJAMIN, посвященный философу и теоретику культуры Вальтеру Беньямину (1892-1940).
Начало в 20:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
«Лекция будет посвящена тому, как создание пространства соотносится с модусом создания, а именно создание через разрушение, — сообщают организаторы. — Предел и сила позиции Беньямина находится в типе возможностей, которые можно отнести к этой логике».
В рамках проекта BENJAMIN предполагается провести cемь лекций и серию интервью, опубликовать литературные подборки и переводы. «Мы хотим начать говорить о текстах Беньямина, как о человеческой истории. Личной и именно поэтому универсальной», — говорится в сообщении на сайте проекта.
Лекторы:
- Игорь Чубаров — философ, директор института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, автор работ, посвященных аналитической антропологии, феноменологии, критической теории;
- Йоэль Регев — доктор наук (Еврейский университет в Иерусалиме), преподавательЕУСПб, автор книг «Коинсидентология. Краткий трактат о методе» (2015), «Невозможное и совпадение. О революционной ситуации в философии» (2016);
- Иван Болдырев — философ и историк идей, преподает в университете Неймегена, недавно защитил диссертацию о поэтике Гегеле в Берлинском университете имени Гумбольдта, автор книги «Время утопии» и других работ, посвященных критической теории, немецкому идеализму и философии экономической науки;
- Эндрю Бенджамин — философ, автор книг «Style and Time: Essays on the Politics of Appearance», «Disclosing Spaces: On Painting», «Philosophy's Literature», «Architectural Philosophy»;
- Валерий Анашвили — главный редактор журнала «Логос», главный редактор издательства Института Гайдара, главный редактор Издательского дома «Дело»;
- Александр Вилейкис — куратор Центра новой философии, сотрудник института социально-гуманитарных наук ТюмГУ.
- Сами Хатиб — доктор философии (тема диссертации: «Теология без конца. Смещение мессианского у Вальтера Беньямина»), преподаватель института исследований медиа и коммуникаций в Свободном университете Берлина, в настоящее время работает над проектом, посвященным нигилизму, мессианизму и психоанализу.
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