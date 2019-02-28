В Урал Опере появится занавес с картиной Михаила Ларионова© Урал Опера Балет
1 марта, в день российской премьеры балета Джорджа Баланчина «Вальпургиева ночь», театр Урал Опера Балет в Екатеринбурге представит публике два новых парадных занавеса. Один из них – увеличенная копия картины Михаила Ларионова «Улица в провинции» (1910).
«Появление "ларионовского" занавеса в Урал Опере — возможно, первый случай, когда классическая работа отечественного художника-авангардиста украшает парадный театральный занавес», — говорится в сообщении на сайте Урал Оперы.
Создание нового занавеса Урал Оперы стало возможным благодаря участию и помощи сотрудников Екатеринбургского музея изобразительных искусств, где хранится картина Ларионова. Работами по изготовлению новых занавесов руководила Альона Пикалова, начальник службы художников Большого театра Росси, сценограф балетов «Баядерка», «Щелкунчик», «Тщетная предосторожность» и «Пахита».
Вместе с подъемно-опускным «ларионовским» занавесом в театре появится и новый антрактно-раздвижной занавес.
Оба занавеса будут использоваться поочередно в соответствии со стилем спектакля, который идет в этот вечер на сцене екатеринбургского театра.
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