Пермская опера готовит премьеру «Лючии ди Ламмермур»

На репетиции спектакля «Лючия ди Ламмермур» © Никита Чунтомов / Пермский театр оперы и балета

9, 10, 12 и 13 марта в Пермском театре оперы и балета пройдет премьерная серия показов оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Над спектаклем работает команда постановщиков из Греции – режиссер Константинос Контокристос и дирижер Экторас Тартанис.

Как сообщает пресс-служба театра, заглавную партию в «Лючии ди Ламмермур» исполнят прима Пермской оперы Надежда Павлова, она выйдет на сцену в двух спектаклях премьерной серии 9 и 12 марта, и молодая испанская певица Сара Бланш, которая выступит 10 и 13 марта.

Премьере будут предшествовать занятия «Лаборатории современного зрителя». 28 февраля состоится творческая встреча с дирижером Экторосом Тартанисом, 1 марта о концепции постановки, расскажет режиссер Константинос Контокристос, а 8 марта визуальное решение спектакля представит художник-постановщик Тимофей Рябушинский.

Авторы спектакля создают «оперу в опере», развернув историю в двух измерениях: в реальном мире артистки, которая мечтает исполнить партию Лючии, и в вымышленном мире персонажа Лючии, которая мечтает о счастье со своим возлюбленным.

«Я терпеть не могу, когда режиссеры просто переодевают артистов в современную одежду, и они играют точно так же, как обычно, в классической манере, и называют это современной постановкой. На самом деле вы просто переоделись, а не сделали современное произведение. Важна сама идея постановки, а если ее нет, это просто искусственная современность», — считает Константинос Контокристос.

«Мне хочется рассказать историю оперной певицы, восхитительной артистки, которая исполняет одну из самых желанных партий, роль Лючии, которая тоже испытывает невероятные эмоции, — говорит режиссер. — И вот мы видим два образа, объединенные в одном человеке. Это чувство раздвоения личности я и хотел бы передать. Оно знакомо не только артистам, но и всем нам. У нас у всех бывают упоительные мечты, которые оборачиваются ночным кошмаром. Думаю, у каждого был похожий опыт».

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Пермского края





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