Филипп Григорьян поставил в МХТ спектакль по пьесе Павла Пряжко

© Глеб Кузнецов / «Территория»

21, 22 и 23 марта на Новой сцене МХТ имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля Филиппа Григорьяна по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко «Пушечное мясо» – совместного проекта Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Школы-студии МХАТ, Aksenov Family Foundation и Мастерской Брусникина.

Режиссер постановки, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» Филипп Григорьян, разработал визуальное решение спектакля совместно с художником Владой Помиркованой. В команду проекта также входят ранее работавшие с режиссером хореограф, лауреат премии «Золотая маска» Анна Абалихина, театральный критик, драматург Ольга Федянина и саунд-дизайнер Андрей Борисов.

В спектакле заняты студенты 4-го курса Школы-студии МХАТ (мастер курса — Дмитрий Брусникин) Эва Мильграм, Мария Лапшина, Ясмина Омерович, Никита Ковтунов и Кирилл Одоевский. «Пушечное мясо» станет их дипломным спектаклем, выпущенным на профессиональной сцене.

В пьесе Павла Пряжко три персонажа, три молодые женщины: фотохудожница Алина, «куратор выставочных проектов» Марина и их общая подруга Оля существуют в галерейном пространстве. Всё, что их окружает — это воспоминания, чувства и переживания. В спектакле Филиппа Григорьяна историю, рассказанную от лица трех женщин, дополняет и подчеркивает появление «персонажей-мужчин», которые являются одновременно и вымышленными фигурами, и агентами той повседневной реальности, которую обитательницы художественной галереи старательно игнорируют.

«В спектакле пять персонажей, три женщины и двое мужчин. Мы увеличиваем число действующих лиц, чтобы у воображаемых людей и событий появилась театральная, а не только словесная форма», — говорит режиссер.

Впервые пьеса «Пушечное мясо» была представлена на фестивале молодой драматургии «Любимовка» 2015 года в формате сценической читки в постановке Дмитрия Волкострелова.

Генеральный партнер фестиваля «Территория» — Фонд Михаила Прохорова





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ