Премия Солженицына присуждена Евгению Водолазкину© ГодЛитературы.рф
Сегодня, 27 февраля, объявлен лауреат литературной премии Александра Солженицына 2019 года. Им стал писатель Евгений Водолазкин.
«Премия присуждена Евгению Водолазкину за органичное соединение глубинных традиций русской духовной и психологической прозы с высокой филологической культурой; за вдохновенный стиль художественного письма», — приводит ТАСС сообщение Фонда имени Александра Солженицына.
Литературная премия Александра Солженицына вручается с 1998 года писателям, живущим в России и пишущим на русском языке за произведения, созданные и опубликованные в послереволюционный период. С 2001 года помимо художественной литературы рассматриваются труды по русской истории, русской государственности, философской и общественной мысли, а также значимые действующие культурные проекты.
В этом году церемония вручения премии состоится 18 апреля в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве.
Евгений Водолазкин (р. 1964) — писатель и литературовед, доктор филологических наук, автор романов «Лавр», «Авиатор», «Брисбен» и других произведений, лауреат многих литературных премий, в том числе «Ясная поляна» и «Большая книга».
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