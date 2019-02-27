Премия Солженицына присуждена Евгению Водолазкину

Сегодня, 27 февраля, объявлен лауреат литературной премии Александра Солженицына 2019 года. Им стал писатель Евгений Водолазкин.

«Премия присуждена Евгению Водолазкину за органичное соединение глубинных традиций русской духовной и психологической прозы с высокой филологической культурой; за вдохновенный стиль художественного письма», — приводит ТАСС сообщение Фонда имени Александра Солженицына.

Литературная премия Александра Солженицына вручается с 1998 года писателям, живущим в России и пишущим на русском языке за произведения, созданные и опубликованные в послереволюционный период. С 2001 года помимо художественной литературы рассматриваются труды по русской истории, русской государственности, философской и общественной мысли, а также значимые действующие культурные проекты.

В этом году церемония вручения премии состоится 18 апреля в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве.

Евгений Водолазкин (р. 1964) — писатель и литературовед, доктор филологических наук, автор романов «Лавр», «Авиатор», «Брисбен» и других произведений, лауреат многих литературных премий, в том числе «Ясная поляна» и «Большая книга».





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