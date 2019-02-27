«Письма к друзьям» Канчели исполнят в Петербурге© Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича
10 марта в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится мировая премьера сочинения Гии Канчели «Письма к друзьям» в версии для кларнета и симфонического оркестра.
На сцену Большого зала филармонии выйдут кларнетист Юлиан Милкис и Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Николоза Рачвели, почти два года назад осуществившего первое исполнение сочинения в Тбилиси.
Также в программе концерта 10 марта джазовые импровизации в исполнении Нино Катамадзе.
Версия сочинения «Письма к друзьям» для кларнета и симфонического оркестра была создана композитором специально для Юлиана Милкиса. Год назад в интервью COLTA.RU Гия Канчели рассказывал: «Каждое из писем посвящено личности, без общения с которой мое творчество было бы иным. И эти 25 тем связаны с музыкой, написанной мною для театральных постановок и кинофильмов».
Внутри цикла «Письма» объединены в четыре группы: «Музыканты», «Кинематограф», «Театр Руставели», «Близкие друзья». В числе их адресатов — Георгий Данелия, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Резо Габриадзе, Джансуг Кахидзе.
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