В Петербургском институте кино и телевидения появится мастерская Сокурова© Domantas Pipas / DELFI
Сегодня, 26 февраля, на пресс-конференции в Петербурге режиссер Александр Сокуров объявил, что откроет мастерскую в Петербургском государственном институте кино и телевидения.
«Для меня большая честь работать в вузе у себя на родине. Мне и раньше это приходилось делать, только за пределами страны, а также в Нальчике, где я в течение пяти лет вел мастерскую в университете», — цитирует Сокурова ТАСС.
Из 12 студентов, окончивших его курс в Нальчике, пятеро уже сняли полнометражные картины. По словам режиссера, это «совершенно невероятный случай».
Мастерская Сокурова в Петербурге рассчитана на трехлетний курс обучения, предполагается, что в ней будут учиться люди с жизненным и профессиональным опытом.
Прием заявок на поступление в мастерскую продлится с 26 февраля до 26 апреля.
По итогам конкурса творческих портфолио, гуманитарного экзамена, который провет руководитель мастерской, и трех очных туров в мастерскую будут отобраны 15 студентов. В процессе обучения им предстоит создавать курсовые работы, а через три года каждый из них снимет дипломный фильм.
«Для меня важно сохранить индивидуальность каждого поступившего, сохранить его достоинство художника, чтобы он точно понимал, чего бы он хотел добиться в профессии», — подчеркнул Сокуров.
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