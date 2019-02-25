Валерий Гергиев продирижирует премьерой «Хованщины» в Ла Скала

27 февраля под управлением Валерия Гергиева в миланском театре Ла Скала пройдет премьера оперы Мусоргского «Хованщина» в постановке режиссера Марио Мартоне.

Над спектаклем также работают художник-постановщик Маргарита Палли, художник по костюмам Урсула Пацак, художник по свету Паскуале Мари и хореограф Даниэла Скьявоне.

В главных партиях выступят ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра: Михаил Петренко и Владимир Ванееев (Князь Иван Хованский), Сергей Скороходов (Князь Андрей Хованский), Алексей Марков (Шакловитый), Станислав Трофимов (Досифей), Екатерина Семенчук (Марфа).

В спектакле примут участие хор и солисты Академии театра Ла Скала.

Премьерный показ будет транслироваться в прямом эфире радиостанции RAI-Radio 3.

Представления «Хованщины» под управлением Валерия Гергиева также пройдут в Ла Скала 3, 6, 13, 24 и 29 марта.





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