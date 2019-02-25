Открыт набор на курс менеджмента музыкальных артистов в МШМ

Грэхэм Джексон © BIMM

Московская школа музыки и Британский и ирландский институт современной музыки (BIMM) открывают прием заявок на бесплатный интенсивный курс менеджмента музыкальных артистов.

Курс входит в программу профессионального развития в сфере музыки Selector PRO и проводится совместно с Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в рамках Года музыки Великобритании и России 2019.

Заявку можно подать до 10 марта на сайте Московской школы музыки. К участию приглашаются начинающие менеджеры музыкальных артистов с опытом работы до трех лет.

Занятия пройдут с 6 по 8 апреля и будут посвящены сотрудничеству с международными фестивалями и конференциями, современным способам зарабатывания денег в музыкальном бизнесе, принципам работы с лейблами, дистрибьюторами и стриминговыми сервисами. Кроме того, курс коснется юридических и финансовых аспектов менеджента, а также маркетинга и стратегического развития артиста.

В последний день студенты смогут пройти персональную сессию с ведущим курса — Грэхэмом Джексоном, признанным профессионалом в международном сообществе с богатым опытом в разных сферах музыкального бизнеса, бывшим руководителем членского общества Британской академии композиторов и авторов песен (BASCA).

Грэхэм Джексон работал как с независимыми музыкантами, так и с ведущими лейблами, авторитетными издательскими компаниями и новыми digital-проектами. В настоящее время он возглавляет курс бакалавриата по музыкальному бизнесу в институте BIMM в Лондоне, имеет PGCert по педагогике, степень бакалавра по менеджменту в индустрии музыки и развлечений, а также диплом по музыкальному продюсированию.





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