Открыт набор на курс менеджмента музыкальных артистов в МШМ

Открыт набор на курс менеджмента музыкальных артистов в МШМГрэхэм Джексон© BIMM
Московская школа музыки и Британский и ирландский институт современной музыки (BIMM) открывают прием заявок на бесплатный интенсивный курс менеджмента музыкальных артистов.
Курс входит в программу профессионального развития в сфере музыки Selector PRO и проводится совместно с Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в рамках Года музыки Великобритании и России 2019.
Заявку можно подать до 10 марта на сайте Московской школы музыки. К участию приглашаются начинающие менеджеры музыкальных артистов с опытом работы до трех лет.
Занятия пройдут с 6 по 8 апреля и будут посвящены сотрудничеству с международными фестивалями и конференциями, современным способам зарабатывания денег в музыкальном бизнесе, принципам работы с лейблами, дистрибьюторами и стриминговыми сервисами. Кроме того, курс коснется юридических и финансовых аспектов менеджента, а также маркетинга и стратегического развития артиста.
В последний день студенты смогут пройти персональную сессию с ведущим курса — Грэхэмом Джексоном, признанным профессионалом в международном сообществе с богатым опытом в разных сферах музыкального бизнеса, бывшим руководителем членского общества Британской академии композиторов и авторов песен (BASCA).
Грэхэм Джексон работал как с независимыми музыкантами, так и с ведущими лейблами, авторитетными издательскими компаниями и новыми digital-проектами. В настоящее время он возглавляет курс бакалавриата по музыкальному бизнесу в институте BIMM в Лондоне, имеет PGCert по педагогике, степень бакалавра по менеджменту в индустрии музыки и развлечений, а также диплом по музыкальному продюсированию.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
Вчера
18:24«Мариинcкий» представит мировую премьеру балета на музыку Мика Джаггера
17:12«Новое кино #3» покажут в «Октябре»
16:53Умер Игорь Малашенко
15:29Валерий Гергиев продирижирует премьерой «Хованщины» в Ла Скала
15:04Открыт набор на курс менеджмента музыкальных артистов в МШМ
12:35«Опера Априори» представит премьеру моно-оперы Курбатова «Возвращение»
11:28Ольга Седакова прочитает лекцию о «Рае» Данте
8:47Вручены «Оскары»
22 февраля 2019
18:11Парфенов возобновляет «Намедни»Все новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить