В ГЦСИ откроется инклюзивная выставка© ГЦСИ-РОСИЗО
С 6 марта по 6 мая в Москве в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО пройдет выставка «Искусство быть», рассчитанная на людей с ограниченными возможностями восприятия
Как сообщает сайт ГЦСИ, выставка задумана как платформа, объединяющая людей с разными потребностями, которые становятся соучастниками творческого процесса, его распространителями и критиками.
Выставка организована совместно с Благотворительным фондом помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» в рамках программы фонда «Инклюзия в действии» и инклюзивной программы ГЦСИ-РОСИЗО «Современное искусство и особое восприятие» и ориентирована на широкую аудиторию, в том числе, и на людей с особенностями моторной, сенсорной, эмоциональной, поведенческой, ментальной сфер.
В проекте участвуют художники из Москвы, Перми, Дюссельдорфа, Гамбурга, Петербурга, Томска, Севастополя, Краснодара и Екатеринбурга. Они создали 17 произведений — мультимедийные инсталляции, видео и скульптуру, медиа-объекты, тактильно-обонятельные, звуковые, панно, коммьюнити-арт. На открытии пройдет перформанс краснодарской арт-группировки «ЗИП».
Параллельная программа выставки направлена на публичное обсуждение реабилитирующего потенциала произведений современных художников.
Помимо ГЦСИ проект «Искусство быть» будет представлен в сокращенном виде в Ботаническом саду МГУ «Аптекарской огород» и на площадке Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО «Арсенал» в Нижнем Новгороде. Часть произведений по согласованию с художниками будет передана реабилитационным центрам на благотворительной основе.
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