Инженерный театр АХЕ готовит постановку по Рабле

© Тая Овод / Инженерный театр АХЕ

22 марта на площадке «Порох» в Петербурге Инженерный театр АХЕ представит премьеру спектакля «ПРА РАБЛЕ» по мотивам романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Еще один премьерный показ «ПРА РАБЛЕ» состоится 23 марта.

«Постановки АХЕ базировались на текстах Достоевского, Щедрина, Мериме, Чехова, Виана, Тибетской книги мёртвых, Ветхого Завета, мифах Древней Греции, истории Фауста, таблице Менделеева, научных заблуждениях нобелевских лауреатов и петербургских литературных архетипах. Но всегда оставался один текст XVI века, который коренным образом повлиял на эстетику и методологию театра АХЕ. Это "Гаргантюа и Пантагрюэль" Франсуа Рабле», — сообщают создатели постановки.

Они характеризуют ее, как «инженерное размешивание теории архаичных форм театра в практике смеховой культуры средневековья».

Постановка: Инженерный театр АХЕ

На сцене: Максим Исаев, Павел Семченко, Ник Хамов, Гала Самойлова, Александр Кошкидько, Анна Буданова, Игорь Устинович

Музыка: Денис Антонов

Художник по свету: Илья Пашнин

Постановка «ПРА РАБЛЕ» — победитель конкурса «Новый театр» Фонда Михаила Прохорова





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ





