 
14:12 22 февраля 2019Новости
4230
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Инженерный театр АХЕ готовит постановку по Рабле

News_detailed_picture© Тая Овод / Инженерный театр АХЕ

22 марта на площадке «Порох» в Петербурге Инженерный театр АХЕ представит премьеру спектакля «ПРА РАБЛЕ» по мотивам романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Еще один премьерный показ «ПРА РАБЛЕ» состоится 23 марта.

«Постановки АХЕ базировались на текстах Достоевского, Щедрина, Мериме, Чехова, Виана, Тибетской книги мёртвых, Ветхого Завета, мифах Древней Греции, истории Фауста, таблице Менделеева, научных заблуждениях нобелевских лауреатов и петербургских литературных архетипах. Но всегда оставался один текст XVI века, который коренным образом повлиял на эстетику и методологию театра АХЕ. Это "Гаргантюа и Пантагрюэль" Франсуа Рабле», — сообщают создатели постановки.

Они характеризуют ее, как «инженерное размешивание теории архаичных форм театра в практике смеховой культуры средневековья».

  • Постановка: Инженерный театр АХЕ
  • На сцене: Максим Исаев, Павел Семченко, Ник Хамов, Гала Самойлова, Александр Кошкидько, Анна Буданова, Игорь Устинович
  • Музыка: Денис Антонов
  • Художник по свету: Илья Пашнин

Постановка «ПРА РАБЛЕ» — победитель конкурса «Новый театр» Фонда Михаила Прохорова

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ



Комментарии


Сегодня на сайте
Современная музыка
Дмитрий Ревякин: «Конкурировать с западным потоком мы не могли — это нас и погубило»Дмитрий Ревякин: «Конкурировать с западным потоком мы не могли — это нас и погубило» 

Лидер классиков сибирского рока «Калинова моста» — о родном Забайкалье, альбоме «Даурия», встречах с Александром Башлачевым и с российскими губернаторами

20 февраля 201939340
Вокруг чего бы нам сплотиться?Общество
Вокруг чего бы нам сплотиться? 

Мир сегодня расколот между группами интересов, идентичностей, правд и постправд. Как найти что-то, что всех объединяет? Историю новейших дискуссий зафиксировал Митя Лебедев

19 февраля 201919030