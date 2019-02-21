Пушкинский дом представит выставку Евгения Фикса© Pushkin House
С 9 марта по 11 мая в Пушкинском доме в Лондоне пройдет выставка нью-йоркского художника Евгения Фикса «Mother Tongue / Родная речь».
Как и недавно вышедшая одноименная книга Евгения Фикса, выставка посвящена ЛГБТ-сообществу в СССР и особому языку, на котором говорили его представители, а также историческому контексту сегодняшней жизни ЛГБТ-сообщества, чья речь отчасти наследовала советскому гей-сленгу.
Выставка представляет собой инсталляцию, воссоздающую школьный класс с доской, учебниками и алфавитом на стене. В классе демонстрируется учебный фильм, знакомящий зрителя с лексиконом и узусом гей-сленга. Также в экспозицию вошли фотографии традиционных мест встреч московских гомосексуалов.
В первый день работы выставки в Пушкинском доме пройдет круглый стол, в котором помимо Евгения Фикса примут участие искусствовед, профессор Института искусства Курто Сара Уилсон, журналистка и критик Джульет Жак и историк, профессор Колледжа Сент-Энтони Оксфордского университета Дэн Хили.
Выставка организована Пушкинским домом совместно с лондонской галереей Grad
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