 
18:05 21 февраля 2019Новости
4110
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Пушкинский дом представит выставку Евгения Фикса

News_detailed_picture© Pushkin House

С 9 марта по 11 мая в Пушкинском доме в Лондоне пройдет выставка нью-йоркского художника Евгения Фикса «Mother Tongue / Родная речь».

Как и недавно вышедшая одноименная книга Евгения Фикса, выставка посвящена ЛГБТ-сообществу в СССР и особому языку, на котором говорили его представители, а также историческому контексту сегодняшней жизни ЛГБТ-сообщества, чья речь отчасти наследовала советскому гей-сленгу.

Выставка представляет собой инсталляцию, воссоздающую школьный класс с доской, учебниками и алфавитом на стене. В классе демонстрируется учебный фильм, знакомящий зрителя с лексиконом и узусом гей-сленга. Также в экспозицию вошли фотографии традиционных мест встреч московских гомосексуалов.

В первый день работы выставки в Пушкинском доме пройдет круглый стол, в котором помимо Евгения Фикса примут участие искусствовед, профессор Института искусства Курто Сара Уилсон, журналистка и критик Джульет Жак и историк, профессор Колледжа Сент-Энтони Оксфордского университета Дэн Хили.

Выставка организована Пушкинским домом совместно с лондонской галереей Grad

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ



Комментарии


Сегодня на сайте
Современная музыка
Дмитрий Ревякин: «Конкурировать с западным потоком мы не могли — это нас и погубило»Дмитрий Ревякин: «Конкурировать с западным потоком мы не могли — это нас и погубило» 

Лидер классиков сибирского рока «Калинова моста» — о родном Забайкалье, альбоме «Даурия», встречах с Александром Башлачевым и с российскими губернаторами

20 февраля 201929400
Вокруг чего бы нам сплотиться?Общество
Вокруг чего бы нам сплотиться? 

Мир сегодня расколот между группами интересов, идентичностей, правд и постправд. Как найти что-то, что всех объединяет? Историю новейших дискуссий зафиксировал Митя Лебедев

19 февраля 201915530