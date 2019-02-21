Ярмарка DIY-полиграфии пройдет в Москве

© «Живет и работает»

24 февраля в московском баре «Успех» состоится третья книжная DIY и small-press ярмарка «Дворовые правила».

Как сообщают организаторы, на ярмарке под названием «Правило №3. Военная тайна» будут представлены «зины, смоллпресс, плакаты и прочая самиздат-полиграфия».

Среди участников книжный угол и издательство «Живет и работает», книжный магазин и издательство «Циолковский», магазин комиксов «Двадцать Восьмой Москва», зин-издательство Samopal books, интернет-магазин Benzine, иллюстратор и уличный художник Матвей Кайф, арт-группа «без.наз.» и журнал «Неизвестный Человек».

На 16:00 назначена лекция основателя vatnikstan.ru Сергея Лунева «Как делать историко-культурное DIY-медиа», а в 17:30 начнется музыкальная программа с участием dj sasha nochin, Павла Пахомова и dj Bolgov.





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