Юлия Бедерова прочитает лекцию в БДТ

Юлия Бедерова прочитает лекцию в БДТСцена из спектакля «52»© Анастасия Брюханова / Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова
24 февраля в экспозиционном пространстве Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова в рамках проекта «Big Data» состоится лекция музыковеда Юлии Бедеровой «Как опера стала театром: Маноцков и другие».
«Опера продолжает победное шествие по драматической сцене: центральным событием прошлого театрального года стала "Проза" Владимира Раннева в "Электротеатре Станиславский", в нынешнем сезоне на Малой сцене БДТ состоялась премьера оперы "52" Александра Маноцкова — причем в обеих постановках авторы музыки выступают одновременно и как постановщики собственных партитур», — говорится в сообщении на сайте БДТ.
В своей лекции музыковед, музыкальный критик, обозреватель Издательского дома «Коммерсантъ» Юлия Бедерова расскажет о том, почему современным композиторам тесно в одном амплуа и как сегодняшняя художественная сцена стирает границы между видами и жанрами искусства и отменяет привычное деление на профессии внутри них.
Лекция проводится в рамках совместного проекта «Big Data» БДТ и Школы Masters — цикла лекций, приуроченных к премьерам 100-101 сезона петербургского театра.
Куратор проекта — театральный критик, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.
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