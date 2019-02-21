«Дух огня» объявил программу

Кадр из фильма «Еще раз снова» © IFFR

20 февраля в Москве состоялась пресс-конференция XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», на которой были объявлены его конкурсные программы и состав жюри.

«Дух огня — 2019» пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта. В международной конкурсной программе будут представлены восемь фильмов:

«Адам и Эвелин» (Adam und Evelyn, Германия, 2018), реж. Андреас Гольдштайн;

«Дождь — это пение в деревне мертвых» (Chuva é cantoria na aldeia dos mortos, Бразилия-Португалия, 2018), реж. Жуау Салавиза, Рене Надер Мессора;

«Еще раз снова» (De nuevo otra vez, Аргентина, 2019), Ромина Паула;

«Мир полон тайн» (The World is Full of Secrets, США, 2018), реж. Грэм Свон;

«София Антиполис» (Sophia Antipolis, Франция, 2018), Виржиль Вернье;

«Туманность мертвой лошади» (Dead Horse Nebula, Турция, 2018), Тарык Акташ;

«Тумбад» (Tumbbad, Индия-Швеция, 2018 ), реж. Рахи Анил Барве, Адеш Прасад;

«Последняя песня вечера» (This is the Last Song of the Evening, Россия-Франция, 2019), реж. Евгений Гранильщиков.

Международное жюри возглавит режиссер Лав Диас (Филиппины), также в состав жюри вошли режиссеры Патрисия Мазюи (Франция) и Матиас Пинейро (Аргентина) и кинокритик и киновед Михаил Трофименков (Россия).

Восемь фильмов отобраны в конкурс российских дебютов:

«Хон Юш. Путь от Оби» (2019), реж. Зинаида Лонгортова (мировая премьера);

«Лорик» (2018 ), реж. Алексей Злобин (российская премьера);

«Кастинг» (2018), реж. Игорь Стам;

«Я вернусь» (2019), реж. Дарья Шумакова;

«Назорей» (2018), реж. Тимофей Дорогойченко, Иван Каданер (российская премьера);

«Молодое вино» (2019), реж. Петр Олевский (мировая премьера);

«Артимизия» (2018), реж. Антон Лукин (мировая премьера);

«Призрачный Хомус» (2019), реж. Петр Стручков (мировая премьера).

В жюри российского конкурса вошли художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов, художественный руководитель «Коляда-Театра» Николай Коляда, Максим Дунаевский (композиторское жюри), Илья Демин (операторское жюри), Наталья Негода, Игорь Ясулович, Юлия Пересильд (актерское жюри).

В конкурсе «Дебют — короткий метр» в этом году участвуют 18 картин молодых режиссеров. Судить конкурс будет жюри из кинокритиков, в состав которого вошли Вероника Бруни-Хлебникова и Андрей Карташов. Ппредседатель жюри — режиссер Глеб Алейников.

Четыре российские и одна мировая премьера ожидают зрителей в авторской программе председателя отборочной комиссии, кинокритика и куратора Бориса Нелепо «Crème de la crème. Путеводитель синефила». В международной программе фильмов для детей и юношества «Твое кино», которая в этом году приобрела статус конкурсной, российскому зрителю впервые будут представлены 9 фильмов из России, Чехии, ЮАР, Польши, Германии, Италии, Казахстана и Бельгии.

В культурно-просветительской программе «Духа огня» выставки, лекции, презентации, спектакли, конкурсные и внеконкурсные показы. В первый день фестиваля в первый раз будет показан не фильм, а спектакль открытия — «СтихоВаренье», на сцену выйдут артисты Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев, Анжелика Каширина, Павел Акимкин, Елизавета Арзамасова, Елена Николаева и Андрей Удалов.

Также среди событий культурно-просветительской программы выставка живописных и графических работ Станислава Говорухина и спектакли актерской мастерской режиссера Сергея Соловьева. Впервые в дни фестиваля состоится форум творческой молодежи Югры «Креативный город».

Кинопрограмма «Эхо фестиваля "Дух огня"» пройдет в этом году под девизом «Театр — средство взаимопонимания и укрепления мира между народами», она начнется в Нижневартовске 27 февраля и завершится 27 марта в Когалыме. Кроме того, «Эхо» пройдет в московском кинотеатре «Иллюзион».

Фестиваль «Дух огня» проводится при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, генеральный партнер фестиваля — компания «Газпром нефть»





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ