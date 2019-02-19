Вечер памяти Григория Дашевского пройдет в «Доме 12»

© Вечер памяти Григория Дашевского / Facebook

25 февраля, в день рождения поэта и переводчика Григория Дашевского (1964-2013) в московском клубе «Дом 12» состоится вечер его памяти.

Начало вечера в 20:00.

Тексты Григория Дашевского и свои будут читать:

Михаил Айзенберг

Сергей Гандлевский

Юлий Гуголев

Филипп Дзядко

Евгения Лавут

Анатолий Найман

Анна Наринская

Татьяна Нешумова

Алёша Прокопьев

Елена Фанайлова



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