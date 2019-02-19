Вечер памяти Григория Дашевского пройдет в «Доме 12»© Вечер памяти Григория Дашевского / Facebook
25 февраля, в день рождения поэта и переводчика Григория Дашевского (1964-2013) в московском клубе «Дом 12» состоится вечер его памяти.
Начало вечера в 20:00.
Тексты Григория Дашевского и свои будут читать:
- Михаил Айзенберг
- Сергей Гандлевский
- Юлий Гуголев
- Филипп Дзядко
- Евгения Лавут
- Анатолий Найман
- Анна Наринская
- Татьяна Нешумова
- Алёша Прокопьев
- Елена Фанайлова
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