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Вечер памяти Григория Дашевского пройдет в «Доме 12»

News_detailed_picture© Вечер памяти Григория Дашевского / Facebook

25 февраля, в день рождения поэта и переводчика Григория Дашевского (1964-2013) в московском клубе «Дом 12» состоится вечер его памяти.

Начало вечера в 20:00.

Тексты Григория Дашевского и свои будут читать:

  • Михаил Айзенберг
  • Сергей Гандлевский
  • Юлий Гуголев
  • Филипп Дзядко
  • Евгения Лавут
  • Анатолий Найман
  • Анна Наринская
  • Татьяна Нешумова
  • Алёша Прокопьев
  • Елена Фанайлова

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