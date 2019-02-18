Фильм «Асса» выйдет в повторный прокат

© «Мосфильм»

Синематека «Искусство кино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм» выпускает в повторный прокат фильм Сергея Соловьева «Асса».

Как сообщает сайт журнала «Искусство кино», фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, Саратова, Липецка, Сургута, Калининграда, Ростова-на-Дону и других российских городов.

Предпоказы состоятся 15 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» (Москва) и 19 марта в кинотеатре «Аврора» (Петербург).

«Асса» (СССР, 1987)

Режиссер: Сергей Соловьев

Авторы сценария: Сергей Ливнев, Сергей Соловьев

Оператор: Павел Лебешев

Композиторы: Борис Гребенщиков, Юрий Чернавский

В главных ролях: Сергей Бугаев, Татьяна Друбич, Станислав Говорухин

«Мы выпускаем "Ассу" на экраны вновь — с радостью, трепетом и удивлением: неужели это происходит на самом деле? — говорит главный редактор «Искусства кино» Антон Долин. — Невероятный фильм Сергея Соловьева казался тинейджерам Перестройки одновременно космическим, неземным, и моментально узнаваемым, родным. "Асса" не просто давала прозвучать подпольному рок-н-роллу: она и была этот рок-н-ролл, вышедший из подполья на свет. В ответ на требование Виктора Цоя — "Мы ждем перемен!" — загорались бесчисленные огни в зрительном зале под звездным небом. Мятежная медсестра бросала жлоба-бандита ради нищего художника, зритель верил в счастье, любовь и Чудесную страну из песни "Браво" — а если повезет, то и Город золотой из песни "Аквариума". Сегодня "Асса" — "в нашем смехе, и в наших слезах, и в пульсации вен". И нам снова, как никогда, необходимы перемены».





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