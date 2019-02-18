Пермского «Щелкунчика» покажут в Москве и Петербурге© Антон Завьялов / Пермский театр оперы и балета
22 февраля в кинотеатрах Москвы и Петербурга в рамках проекта «Каро.Арт» пройдут показы и обсуждения балета Пермского театра оперы и балета «Щелкунчик», выдвинутого на «Золотую маску» в семи номинациях.
Как сообщает сайт проекта «Каро.Арт», в Москве в киноцентре «Каро 11 Октябрь» на встречу со зрителями придет хореограф-постановщик и автор новой версии «Щелкунчика» Алексей Мирошниченко. Модератором встречи выступит балетный критик, обозреватель газеты «Коммерсантъ» Татьяна Кузнецова.
В Петербурге в «Каро 9 Варшавский экспресс» представит показ и проведет дискуссию со зрителями балетный критик и главный редактор издательского отдела Пермской оперы Наталья Овчинникова.
Пермский «Щелкунчик» — авторское решение балета Чайковского с новым либретто и хореографическим текстом. В варианте Алексея Мирошниченко действие перенесено в Петербург 1892 года (год мировой премьеры «Щелкунчика» в Мариинском театре), а главная героиня Мари превратилась из маленькой девочки в подростка.
Спектакль выдвинут на соискание национальной театральной премии «Золотая маска» 2019 года в семи номинациях, в том числе в номинации «Лучший балет». Эксперты также отметили работу хореографа, дирижера, исполнителей главных ролей и художников, создавших декорации и костюмы.
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