В Париже награжден лучший французский перевод русской литературы

Премия «Русофония», присуждаемая за лучший литературный перевод с русского языка на французский, вручена переводчику и поэту Кристине Зейтунян-Белоус за перевод романа Гриши Брускина «Прошедшее время несовершенного вида».

Как сообщает ТАСС, вручение награды состоялось 16 февраля в мэрии пятого округа Парижа в рамках салона Дни русской книги.

Премия «Русофония» (Russophonia) учреждена в 2006 году по инициативе Фонда первого президента России Бориса Ельцина и парижской культурной ассоциации «Франция-Урал». Премией награждается автор лучшего литературного перевода с русского на французский вне зависимости от страны происхождения переводчика и издателя.

В этом году «Русофония» присуждена в 13-й раз, помимо Кристины Зейтунян-Белоус в список номинантов были включены Софи Бенеш (за перевод романа Юрия Буйды «Вор, шпион и убийца»), Мария-Луиза Бонак (за перевод повести Павла Пепперштейна «Пражская ночь»), Элен Анри (за перевод книги Льва Рубинштейна «Большая картотека») и Фрер-Бертран Жоффрен (за перевод книги Ольги Громовой «Сахарный ребенок»).

Кристина Зейтунян-Белоус родилась в Москве, с детства живет в Париже, окончила Высшую нормальную школу и Парижский университет. Перевела более шестидесяти книг русских писателей и поэтов, публикует стихи на русском и французском языках.

Лауреат премии «Русофония» за 2010 год (за перевод поэмы Андрея Белого «Первое свидание»), директор русской коллекции в издательстве Albin Michel, автор многочисленных иллюстраций, как художник регулярно выставляется во Франции, России и других странах.





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